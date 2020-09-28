AK Parti Bursa'da 2 kongresini daha bitirdi

AK Parti Bursa'da Mart ayında başlayan ve pandemi nedeniyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor. Bu hafta Mudanya ve İnegöl ilçelerinin kongreleri tamamlanırken, 3. haftada 10 ilçenin, toplamda 14 ilçenin kongresi tamamlanmış oldu. Önümüzdeki hafta Osmangazi, Yıldırım ve Orhangazi ilçelerinin kongreleri yapılmayı planlayan AK Parti, Bursa'da 17 ilçenin kongresi tamamlanacak.

Pandemi tedbirlerine büyük önem verilerek yapılan kongrelerde bu hafta, 26 Eylül Cumartesi günü Mudanya, 27 Eylül pazar bugün ise İnegöl kongreleri gerçekleşti. Kongrelere Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, önceki Dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mestan, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık katıldı. Milletvekillerinin yanı sıra AK Partili Belediye başkanları, AK Parti İl Yönetim Kurulu ve AK Sevdalılar katıldı.

2 ilçenin başkanı belli oldu

Mudanya ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı İnci Söğütlü, İnegöl ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı Mustafa Durmuş güven tazelediler. İl Başkanı Ayhan Salman, AK Kadroların milletle aynı hedeflere kavuşturmak için durmadan, dinlenmeden inandığı yolda yürümeye devam ettiğini kaydederek, '' Milletimiz tarih boyunca büyük hayallerin ve hedeflerin peşinde koşmuş, bunun için gece gündüz mücadele etmiştir. Bursa'mızda AK Kadrolar olarak; sen, ben değil, biz olursak başardığımızın farkındayız. Biz olduğumuz için 19 yıldan bu yana inandığımız yolda yürüyoruz. Dış politikadaki, ekonomideki, savunma sanayiindeki hamlelerin, sanayi ve teknolojideki gelişmelerin, kamudaki büyümenin, terörle mücadeledeki kararlılığın arkasında; Bursa'mıza değer katan onlarca, yüzlerce başarılı projenin arkasında hamdolsun bizler varız '' dedi.