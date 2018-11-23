Ak Parti Bursa'da "Aktaş ile devam" dedi

Ak Parti'nin Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş oldu. Belediye başkanlığı görevini yürüten Alinur Aktaş Yarın haliç kongre merkezinde 14.00 te Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı aday tanıtım toplantısına katılacak. İlçe başkan adaylarının da Aktaş'la yapılacak istişarelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere odaklanırken, Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu.

Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından ilk kez elektronik ortamda temayül yoklaması yapıldı. AK Parti'de 145 bin teşkilat mensubu 81 ilde elektronik ortamda oy kullandı. Oylamanın sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Bursa'daki temayül yoklaması ve yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Alinur Aktaş olmasına karar verildi. AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı süreci, 16 Kasım'da son buldu. 7 bin 180 kişi yerel seçimlerde aday olmak için başvurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alinur Aktaş'ın Cumartesi günü saat 14:00'te Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağı toplantıda hazır bulunacağı, Aktaş'a kararın dün öğle saatlerinde tebliğ edildiği öğrenildi.

Öte yandan Ak Parti İl Başkanlığı tarafından il ve ilçelerdeki yöneticilere "Değerli yöneticilerimiz yarın Haliç Kongre merkezinde 14.00'te Cumhurbaskanımızın yapacağı aday tanıtım toplantısına katılım sağlanacaktır. Bursa Adayımız Alinur Aktaş'ta orada ilan edilecektir. Hayırlı olsun" mesajı gönderildiği belirtildi. Adaylığı kesinleştikten sonra ilk kez kamera karşısına geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da; "İnşallah yarın AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak orada yerimizi almış olacağız" dedi.