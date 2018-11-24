Ak Parti Bursa'da Aktaş'la yola devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Beyediye başkan adayının mevcut başkan Alinur Aktaş olduğunu açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde Alinur Aktaş ile devam kararını açıklayan Ak Parti'nin Bursa'da diğer ilçe adayları da önümüzdeki günlerde açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Bursa olmak üzere AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na Bursa'dan büyük iştirak oldu. Organizasyona Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Zafer Işık ve Atilla Ödünç ile çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. sırada Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aktaş ile devam kararını açıklamasının ardından salonda büyük bir sevinç yaşandı. Bunun üzerine Erdoğan "Maşallah, maşallah" diyerek Başkan Aktaş ve Bursa milletvekillerini sahneye çağırıp fotoğraf çektirdi.