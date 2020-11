AK Parti Bursa'da flaş gelişme...Aday olmayacak

Başkan Ayhan Salman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım. Yaklaşık 3.5 yıl önce İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdii eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dünya lideri, mazlum ve mağdurların gür sesi, Yeni Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a; tüm çalışmalarımızda yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sn Erkan Kandemir'e; Teşkilat Başkan Yardımcımız Antalya Milletvekilimiz Mustafa Köse' ye; İl koordinatörümüz çok değerli büyüğüm Trabzon milletvekilimiz Sn. Muhammed Balta'ya aktif siyasete başladığım ilk günden bu güne kadar sürekli olarak yanımda olan, aldığım her kararı sorgulamadan destekleyen çok kıymetli aileme, dost ve akrabalarıma; birlikte çalıştığımız il yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyelerimize; İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş'a İlçe Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve yönetim Kurulu üyelerimize, partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımıza en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan hemşehrilerimize, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim. Saygılarımla."