AK Parti eğitimde yine bir ilki hayata geçiriyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin sosyal destek hizmetlerinden faydalanan ailelerinin çocuklarının anasınıfı eğitimi hakkını kullanabilmesi için attığı örnek adımla söz konusu çocukların anaokulu eğitiminden ücretsiz olarak faydalanabileceğini hatırlattı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Anaokulu/Anasınıfı Programı' ile Türkiye genelinde 1 milyon çocuğa destek verileceğini belirtti. Gürkan, 500 milyon TL bütçe ile Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilecek proje ile sosyal destek hizmetlerinden faydalanan ailelerin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını resmi anaokulu, anasınıflarına kaydettirmeleri durumunda herhangi bir ücret ödemeden bu okullardaki beslenme, hijyen, temizlik, eğitim ve eğitimde kullanılan kırtasiye ürünlerinden faydalanabileceğini anlattı. Davut Gürkan, “Tüm bu giderler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Milli Eğitim Bakanlığımıza, oradan da ilgili okullara aktarılacak. Bu hizmetle sosyal destek hizmetlerinden faydalanan ailelerimiz de çocuklarının gelişim ve eğitiminde temel oluşturan anaokulu eğitiminden faydalanabilecektir” dedi.

Söz konusu ailelerin bulundukları il ve ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ya da anasınıflarına çocuklarını kaydettirerek bu haktan yararlanabileceğini ifade eden Başkan Gürkan, söz konusu çocuklarımızın yarınlara emin adımlarla yürüyebilmesi için atılan adımdan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ile ilgili yetkililere teşekkür ederek, Bursalı aileleri de projeden faydalanmaya davet etti.