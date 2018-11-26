AK Parti Gemlik Belediye Başkan aday adayı Enver Şahin, Gemlik'i kişilere göre değil, geleceğe göre planlayacaklarını söyledi.

AK Parti Gemlik Belediye Başkan aday adayı Enver Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti.

Ak Parti'de daha önce 5 yıl ilçe başkanlığının yanısıra çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Enver Şahin, 55 yıllık hayatının geçtiği Gemlik'te eskiyi ve yeniyi iyi ayırt edebildiklerini belirterek, “Bence Gemlik'in kişilere göre planlanmaması gerekiyor. Geleceğe göre planlanması için aday adayı oldum. Diğer adayların hepsinde farklı farklı yetenekler ve kaliteleri var. Ancak kalitenin yanında bilgi beceri tecrübeye ihtiyaç olduğu için aday oldum. Kendime güveniyorum. Seçim sürecinde vatandaşlarımızın adaylık için teveccühünü gördük. STK'lar ile yaptığımız görüşmede aday olmamı tavsiye etti. 2009 yılında 3 bin kişi ile bir aday adaylığı açıklamam olmuştu. Güzel bir teveccühle karşı kaşıya kaldık. Gemlik tarihinde ilk defa böyle bir aday açıklaması olmuştu. Her zaman nasibe inanan insanlar olduğumuz için 2009'da direkten döndük. Şimdi kolları sıvadık” dedi.

Gemlik'in bir çok güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Bu güzelliği en iyi şekilde korumak gelecek nesillere aktarmak için aday adayı oldum. İnşa edeceğimiz Gemlik'te insanlar sokaklarında gezerken binalarıyla konuşacaktır. Sosyal donat alanlarıyla, kültür merkezleriyle, zeytincisinin sorunlarının bittiği yeni bir Gemlik inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.