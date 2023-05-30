İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu için helva dağıttı

Ak Parti Gemlik Gençlik Kolları, 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun helvasını dağıttılar.

Ak Parti Gemlik Gençlik Kolları, 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttılar. Ayrıca üye çalışması da yaptılar.


Gençlik Kolları başkanı Musa Sağır ve beraberindekiler ilçe merkezinde üye standı açtılar.


28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası gece boyunca ilçe genelinde çeşitli eğlencelere imza atan Gençler, gün boyu da kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürdürdüler.


Üye standı kuran Gençlik kolları başkan ve üyeleri, standa CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu içinde helva dağıttılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.