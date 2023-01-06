AK Parti Gençlik Kolları'ndan kök hücre bağışı

AK Gençler, Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi, Bölge Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek bağışta bulundu.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları mensupları, Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi, Bölge Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek "Türkök Kök Hücre" bağışında bulundu. Teşkilat mensupları ile birlikte bağışta bulunan AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Lenfoma ve lösemi gibi birçok hastalığın iyileşmesinde hayati öneme sahip olan kök hücre bağışının önemine dikkat çekti.

Bir gün herkesin ya da sevdiklerinin kök hücre ve kan ihtiyacı duyabileceğini belirten Temiztürk, “Kök hücre ve kan sürekli ihtiyaçlar ve bağışçılar sayesinde tüm dünyada ve ülkemizde onlarca hayat kurtarılabiliyor. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla AK Parti Bursa Gençlik Kolları olarak kök hücre ve kan bağışında bulunduk ve bağışlarımızı sürdüreceğiz. Zamanlarını ayırarak, bağışta bulunan, hayatlar kurtaran tüm bağışçılarımıza ve bu hayra vesile olan Türk Kızılay yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.