AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kadınlarla bir araya gelen AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal için destek istedi. Kadınların gücüne dikkat çeken Karaasalan, “Kadın dostu şehir konusunda çok iddialıyız” dedi.

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları da devam ediyor. İlçenin her kesimiyle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, projelerini ilçe kadınlarına anlattı. BURFAŞ Mudanya tesislerinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, geçmiş dönem milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti ve MHP il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sanayici Nurcan Özdemir, TÜGİAD Genel Koordinatörü Hande Civan, Kumyaka Kadın Derneği, Güzelyalı Kadın Derneği, Alevi Kültür Kadın Derneği, Giritya Kadın Derneği ile Mudanya Engelliler Derneği ve Lozan Mübadil Derneği'nin yöneticileri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

“Kadın dostu şehir konusunda çok iddialıyız”

Toplantıda, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal için destek istedi. Kadınların gücüne dikkat çeken Karaaslan, “Bursa'da şehrine sevdalı çok güçlü bir ekip var. Sorunlarını bilen ve çözmek için çalışan bir ekip var. Biz, Bursa'yı Türkiye genelinde ayrı bir yere koyuyoruz. Tarihi şehri, ön plana çıkartmak istiyoruz. Kadın dostu şehir konusunda çok iddialıyız. Çocuklarımıza ve engellilerimize yönelik çok önemli projeler var. Erişebilir bir şehir olmayı taahhüt ettik. Mudanya'da fikirleriniz olduğunda paylaşacağınız ve o fikrinize önem veren bir başkanınız var” dedi.

“Şehrin değerlerini yükselteceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ise, Mudanya'nın Cumhur İttifakı ile tanışma vaktinin geldiğini söyledi. Aktaş, “ Aramızda girişimci kadınlarımız var. Biz Bursa'yı ve ilçelerini en iyi şekilde nasıl yönetiriz, bunun hesabını yapıyoruz. Mudanya'nın daha da gelişmesi için bir çok projemiz var. Biz muhakkak projelerine sahip çıkacağız ve şehrin değerlerini yükseltecek projeler hayata geçireceği” dedi.

“Mudanya'yı barış ve huzur içinde yöneteceğiz”

Mudanya'da yaşayan hiç kimsenin ötekileştirilmeden eşit hizmet alacağının altını çizen Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, barış, huzur ve kardeşlik esasına dayalı bir yönetim anlayışıyla Mudanya'yı Mudanyalılarla yöneteceklerini belirtti. İlçedeki kadın girişimcileri önemsediklerini vurgulayan Ünal, "Üreten, el emekleri ile çalışma hayatında yer edinen kadınlarımız için ürettikleri ürünleri daha çok kitlelere ulaştırmak, özelliği olan bazı yöresel ürünlere coğrafi işaret alarak markalaşmak ve turizm odaklı projeler için planlar yapıyoruz. İlçeyi kadınlarımızla barış ve huzur içinde birlikte yönetmek istiyoruz” dedi.