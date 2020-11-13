AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki otopark açılışı yaptı

BURSA (İHA) – Bursa'da Karacabey Belediyesinin yaptığı 6 katlı otopark, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle hizmete açıldı.

6 katlı otopark açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Vergi dairesinin başka yere alınmasıyla yerine 10.900 m2'lik bir alan üzerinde 6 kat olarak otopark inşa ettik. Yaptığımız bu otopark 300 araçlık kapasite ve 7/24 esasıyla faaliyet gösterecek. İlçemizin merkezindeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak bu projemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Modern bir şekilde inşa ettiğimiz otoparkımız, plaka tanıma sistemi ile araç girişini sağlayacak. Hem yaya hem asansör çıkışları ile katlar arasında kolay ulaşım sağlanırken, ferah ve manevra kabiliyeti yüksek tasarlanan iç yapısı ile sürücülerin rahatlıkla giriş çıkış ve katlarına ulaşım sağlaması mümkün olacak. Modern görünümü ile bulunduğu meydana da güzel bir görünüm katarken, otopark binası içinde yer alacak umumi bay-bayan tuvaletleri ile vatandaşlarımızın bir başka talebini de yerine getirmiş olacağız'' dedi.

Bursa'nın 17 ilçesinde türlü türlü güzelliklerin olduğuna değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bursa'mıza hizmet etmek için hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Muhakkak ki eksiğimiz veya aksağımız vardır. Fakat hem Bursa'da hem de Karacabey'de insanlar bizlere güvendiler ve destek verdiler. Biz de onların güvenlerini boşa çıkarmamak onları mahcup etmemek için canımızı dişimize takıyoruz. Bursa'mıza ve 17 ilçemize neler yapabiliriz diye hep düşünüyoruz. Amacımız, yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olsun. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu güzel eseri Karacabey'e kazandıran Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Karacabey'e birçok yatırımlar yaptıklarına değinirken, otoparkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursa'daki bütün belediyelerin birbiriyle çok uyumlu olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız toplantılarda, tecrübeli Belediye Başkanı arkadaşlarımızın illere giderek oradaki projeleri bir kez daha gözden geçirip, yapılacaklar konusunda istişarede bulunmak için Bursa'dayım. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi içlerinde müthiş bir uyum var. Gayret var. Neticesinde de Bursa'mıza hizmet var. Burada anketler de yaptırdık. Bursa'da ve ilçelerimizde yaptırdığımız anketlerde gördük ki her birinde memnuniyet var. Seçimlerden sonra yapılan çalışmalar takdirle karşılanmış. Günümüzde belki de hiç akla gelmeyecek bir şey olan otoparklar müthiş bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Eski kadim şehirlerde, dar sokaklarda, küçük mekanlarda arabaların bile geçmesi zor olan yerlerde böyle bir ihtiyaç yoktu. Ama şimdi günümüzde var. Birçok evde artık birden fazla araba ihtiyaç olmaya başladı. Eski yönetmeliklerde 3 daireye 1 otopark gösterme yeterliyken, nihayetinde Bakanlık dönemimde her daireye 1 otopark koymak mecburiyetini getirerek devam ettiriyoruz. Zamanın ruhunu okumak lazım. Değişimleri takip etmek lazım. Eğer değişimleri takip edip, ihtiyaçlara karşılık verebilirsek insanlar mutlu oluyorlar” şeklinde konuştu.