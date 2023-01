AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan 2023 mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, dünyayı sarsan pandemi ve global ekonomik gelişmelere rağmen güçlü adımlarla yolunda ilerleyen Türkiye'nin; 2023 yılında her alanda dünyaya örnek atılımlarını sürdüreceğini belirtti.

Davut Gürkan, tüm bu yaşananlara rağmen pandeminin başından bu yana hükümet ve devlet tarafından gidişatın doğru okunduğunu hatırlatarak, "Alınan tedbirler ve farklılaşan dünya pazarı ihtiyaçlarına göre üretim şekil ve çeşitlerine zamanında adapte olan Türkiye bu süreçte dünya ekonomilerindeki farkını bir kez daha gösterdi" dedi.

Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hayatın her alanında kalkınmasını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Gürkan, “2022 yılı, yerli otomobilimiz TOGG'un ilk üretiminin gerçekleştirildiği, savunma sanayiinde adeta destek yazdığımız, sağlık, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda attığımız adımlarla Türkiye'nin şahlanışının, dünyada söz sahibi bir ülke haline gelişinin yolunda adımlarımızı sıklaştırdığımız bir yıl oldu” dedi.

Yılın son günlerinde yine her kesimden halkın refahını günümüz şartlarına uyarlayarak, yaşam seviyesini yükseltecek adımların devam ettiğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

“Milyonları sevince boğan emeklilik düzenlemesi, asgari ücretteki devasa artış bu gidişatın önemli göstergesiydi. Yılın ilk günlerinden itibaren emeklilerimize ve memurlarımıza verilecek müjdelerle güzel haberler devam edecektir. Diğer yandan enflasyonla mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürerken, işverenlerimizi,sanayicilerimiz, her kesimden üreticimiz ve gençlerimizi ilgilendiren müjdeler peş peşe gelecektir. Ülkemizi kalkındıran atılım ve yatırımlarımız sürerken, yine hayatın her alanında günümüze uygun düzenlemelerle refah seviyemiz arttırılacaktır. 2022 yılı tüm bu gelişmelerle geride kalırken, müjdelerle girdiğimiz 2023 yılının Bursamıza, ülkemize, İslam Alemi'ne ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, 2023 yılının Türkiye Yüzyılı vizyon ve hedefimizin önemli bir miladı olacağını belirterek, bu yolda bizlere destek veren başta Bursa Halkımız olmak üzere aziz milletimize ve her alanda güçlü bir Türkiye hedefimize giden yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.