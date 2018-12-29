Ak Parti Milletvekili Özen'den Çocuk Hastanesi acil servisine gece yarısı baskın

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, son günlerde acil servis yönünden vatandaşların gece yarısı yoğunluk olduğu yönünde şikayetlerinin arttığı Dörtçelik Çocuk Hastanesi Acil Servisi'ne gece yarısı ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan kadrolara ilave taleplerinin olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 2019 yılında açılacak Şehir Hastanesiyle birlikte ise yoğunluğun azalacağını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetleri yerinde inceleyen Özen, yaşanan sıkıntıların dönemsel olduğunu, ancak yine de tedbir aldıklarına dikkat çekti. Yaz aylarına oranla kış döneminde çocukların daha çok rahatsızlandığını belirten Özen, “Daha önce gelen şikayetlere istinaden poliklinik sayısını arttırdık. Şu anda 5 nöbetçi doktorumuz hizmet veriyor. Tabi ki yine dönemsel olarak yoğunluk oluyor. En yoğun olduğu saatte yarım saatlik bir bekleme var. Biz bunun da olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kadro ile alakalı Sağlık Bakanlığı ile görüşmemiz var. İlave kadro istedik. AK Parti olarak sağlık hizmetlerinde önemli adımlar attık. Şehir Hastanesi ve diğer yapımı devam eden hastaneler bitince hastanelerdeki yoğunluklar da sona erecektir” dedi.

Çocuğun sağlığı olunca vatandaşların doğal olarak daha hassas olduğuna değinen Özen, “AK Parti olarak sağlık hizmetlerinde önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Kimi vatandaşımız canının yandığı için doğal olarak 10-15 dakikalık beklemeyi istemiyor. Ama kimi ise bizim yanımıza gelerek yapılan çalışmalardan dolayı özeli değil de devlet hastanelerini seçtiklerini ifade ediyor. Daha iyisini yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.