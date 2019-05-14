AK Parti Mudanya'dan Dündar'a ziyaret

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve yönetim kurulu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde üçüncü kez başkanlık görevine seçilen Başkan Dündar, AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı'nı makamında ağırladı. İlçe yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Dündar'ı ustalık döneminden dolayı tebrik eden İnci Söğütlü, Osmangazi'deki başarılı çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğine inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar da, yeni dönemde Bursa'ya değer katacak hizmetleri sürdüreceklerini ifade etti. Osmangazi'de bugüne kadar tarihi mirastan ulaşıma, eğitimden spora, kentsel dönüşümden kültür sanata, sağlıktan sosyal belediyeciliğe kadar birçok projeyi Bursa'ya kazandırdıklarını belirten Dündar, “Önümüzdeki dönemde de her biri kendi alanında öncü olan projeleri hayata geçirerek şehrin çehresini değiştireceğiz” dedi.

Dündar, ziyarette AK Parti Mudanya Teşkilatı'na belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.