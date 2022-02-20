Ak Parti Mustafakemalpaşa Gençlik kolları başkanı Semih Türkcan'ın babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bursa'da Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği'nin düzenlediği “Kosova Özel Etkinliği'nde” kalp krizi geçiren , Mustafakemalpaşa Ak Parti Gençlik kolları başkanı Semih Türkcan'ın babası, ilçenin tanınmış simalarından olan Abdullah Türkcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastande kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği'nin düzenlediği “Kosova Özel Etkinliği” Belediye Düğün Salonu'nda saat 20:00'de başlayan etkinliğin açılış konuşmaları sırasında çevresindekilere “fenalaşıyorum” diyerek düğün salonu koridoruna çıkan Türkcan kalp krizi geçirdi. Salonda bulunanların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hayata dönen Türkcan 2.'nci kez kalp krizi geçirdi. Ambulansa götürülürken tekrar kalbi duran Türkcan'a uzun süren kalp masajı ve şok uygulamaları yapılarak ambulansa alındı. Hastaneye götürülürken yolda bir süre kalp masajı devam etti. Mustafakemalpaşa Devlet hastanesine gelen Ak parti Bursa milletvekili Mustafa Esgin, Türkcan' a müdahale edilen alana girdi, Esgin'in bir süre kalp masajı yaparak hastayı hayata döndürme çalışmalarına yardımcı olduğu öğrenildi.

Üzücü açıklama saat 23:00'te Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinden geldi. Yapılan açıklamada ''Tüm müdahalelere rağmen Abdullah Türkcan'ın saat 22:50'de vefat ettiği belirtildi''.

Öte yandan Türkcan'ın daha önce kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçirdiği ve stent takıldığı ve 59 yaşında olduğu öğrenildi. Vefat eden Abdullah Türkcan evli ve iki çocuk babasıydı.

Ayrıca Türkcan'ın 2012-2021 yılları arası Rumeli dernek başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Yaşanan üzücü olay sonrası ise etkinlik iptal edildi.