Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları'na taze kan

Ak Parti’nin kurulduğu günden bugüne Bursa’daki Ak Parti Gençlik Kolları teşkilatları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda Burak Çağatay Muti dönemi başladı.
Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne Bursa'daki Ak Parti Gençlik Kolları teşkilatları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda Burak Çağatay Muti dönemi başladı.
Siyaset hayatına mahalle başkanı olarak başlayan ve 2 dönem İlçe Gençlik Kolları'nda 1 dönem de İl Gençlik Kolları'nda görev yapan Burak Çağatay Muti görevi törenle devraldı.
A takımını da tecrübeli isimlerden oluşturan Burak Çağatay Muti, görevi Eski Başkan Hakan Köprülüoğulları'ndan devralırken, Ak Parti bayrağını Osmangazi'de daha da yükseklere taşıyacaklarını söyledi.
Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu:
Burak Çağatay Muti
Abdullah Uğur
Hüseyin Gümüş
Gökhan Hancı
Ali Tülek
Abdurrahman Arslan
Aleyna Nur Kıyıcıoğlu
Ali Toparlak
Aykut Filiz
Buğra Undu
Burak Pakdemir
Dilek Tutak
Doğanay Gündoğan
Doğukan Yavuz
Filiz Çataloluk
Haluk Akman
Ilker Yilmaz
Mehmet Eren Sellüm
Melike Özpınar
Muhammet Yıldırgan
Musa can Özdeğer
Mustafa Kayar
Nurgül Yaşadır
Oğuzhan Çakır
Ömer Babi
Ridvan Güler
Salim Doğrul
Talip Ersoy Işıktan
Ufuk Okyay
Umutcan Göksu
Ersin Yıldız
Ahmet Gemici
Ufuk Han Akarsu
Hasan Naci Tarhan
Ilker Arı
Recep Dilmaç
Selman Alabalık
Ahmet Kılıç
Ahmet Haşmer
Atakan Arslan
Ahmet Arabacı
Bilal Lenger
Murat Bezzekçi
Tuba Özkan
Şakir Aydın
Merve Dağ