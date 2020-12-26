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Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları'na taze kan

Ak Parti’nin kurulduğu günden bugüne Bursa’daki Ak Parti Gençlik Kolları teşkilatları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda Burak Çağatay Muti dönemi başladı.

Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne Bursa'daki Ak Parti Gençlik Kolları teşkilatları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda Burak Çağatay Muti dönemi başladı.


Siyaset hayatına mahalle başkanı olarak başlayan ve 2 dönem İlçe Gençlik Kolları'nda 1 dönem de İl Gençlik Kolları'nda görev yapan Burak Çağatay Muti görevi törenle devraldı.


A takımını da tecrübeli isimlerden oluşturan Burak Çağatay Muti, görevi Eski Başkan Hakan Köprülüoğulları'ndan devralırken, Ak Parti bayrağını Osmangazi'de daha da yükseklere taşıyacaklarını söyledi.


Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu:


Burak Çağatay Muti


Abdullah Uğur


Hüseyin Gümüş


Gökhan Hancı


Ali Tülek


Abdurrahman Arslan


Aleyna Nur Kıyıcıoğlu


Ali Toparlak


Aykut Filiz


Buğra Undu


Burak Pakdemir


Dilek Tutak


Doğanay Gündoğan


Doğukan Yavuz


Filiz Çataloluk


Haluk Akman


Ilker Yilmaz


Mehmet Eren Sellüm


Melike Özpınar


Muhammet Yıldırgan


Musa can Özdeğer


Mustafa Kayar


Nurgül Yaşadır


Oğuzhan Çakır


Ömer Babi


Ridvan Güler


Salim Doğrul


Talip Ersoy Işıktan


Ufuk Okyay


Umutcan Göksu


Ersin Yıldız


Ahmet Gemici


Ufuk Han Akarsu


Hasan Naci Tarhan


Ilker Arı


Recep Dilmaç


Selman Alabalık


Ahmet Kılıç


Ahmet Haşmer


Atakan Arslan


Ahmet Arabacı


Bilal Lenger


Murat Bezzekçi


Tuba Özkan


Şakir Aydın


Merve Dağ

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