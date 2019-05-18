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AK Parti Osmangazi Kadın Kolları'ndan Dündar'a ziyaret

AK Parti Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

AK Parti Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.


Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, seçim çalışmalarında her zaman yanında yer alan ve özverili bir çalışma yürüten AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Teşkilatı'nı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, “Gece gündüz demeden hep birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Bu süreçte hangi mahalleye gittiysek vatandaşlarımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Tüm bunlar birlikte yaptığımız hizmetler sonucunda oldu. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin” dedi.


Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt ise, Başkan Dündar'ın deneyimlerinden faydalanarak, işbirliği içerisinde gerek ilçe gerekse kent için çalışacaklarını belirtti.

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