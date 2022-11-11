AK Parti Teşkilat Akademisi için ders zili yeniden çalıyor

AK Parti Teşkilat Akademisi'nin üçüncü dönem dersleri 12-13 Kasım tarihleri arasında ‘Türkiye Yüzyılı' sloganı ile 33 ilde yapılacak. Akademi'nin Bursa ayağı 12 Kasım Cumartesi Günü Bursa Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek.

Ders programına AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala ‘Türkiye Yüzyılı', AK Parti İstanbul Milletvekili, önceki dönem Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya ‘Seçim 2023' SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç.Dr. Nebi Miş ‘Sıkça Sorulan Sorular' Gazeteci - Yazar Hikmet Genç ise ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya' konularıyla konuşmacı olarak katılacak.

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve birim başkanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim programının hedefinin AK Parti teşkilatlarını, yeni sürece hazırlamak olduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkan Davut Gürkan, “Gerçekleştirilen akademi programlarından üç kademe il ve ilçe yönetimlerimiz eğitim programlarından faydalanıyor. Üçüncüsü düzenlenecek olan akademimizde yine siyasetçilerimiz, araştırmacı ve eğitimcilerimiz teşkilatlarımızla tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunacak. Tüm teşkilatlarımızla Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin önüne serdiği ‘Yeni Türkiye Yüzyılı' vizyonuna hazırlanıyor, ülkemizin ve Bursa'mızın güçlü geleceğine giden yolda adımlarımızı güçlendiriyoruz” dedi.