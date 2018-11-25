Ak Parti'den Bursa'da gövde gösterisi

Ak Parti Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılara Bursa'nın 2035 ve Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Aktaş, şehri yüksek teknoloji, nitelikli sanayi ve özellikle de turizm alanında büyütmeyi arzu ettiklerini söyledi.

“Aday gösterilmek onur verici”

İlginin yoğun olduğun basın toplantısına Başkan Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasının başlangıcında, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olan parti mensuplarına teşekkür etti. Hizmete talip olmanın önemli, bu talebin sonunda aday gösterilmenin ise onur verici olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, işin son noktaya AK Parti Genel Merkezi tarafından yaptırılan anketler, temayül yoklamaları, istişareler ve 1 yıllık süreçte yapılan çalışmalar neticesinde geldiğini ifade etti. Verilen karar nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlar Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu ile Bursa milletvekillerine, destek olan herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, “Onlar bu davaya baş koymuş insanlar. Bursa iyi olsun, geleceği daha güzel olsun noktasında artısı ve eksisiyle tüm görüş ve önerilere minnettarım” dedi.

“Samimiyet olmazsa olmazımız”

Başkan Aktaş, yeni dönemde tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmak istediklerini anlattı. Tek bir gözyaşının akmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Hepimiz, gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Sayın cumhurbaşkanımız dün manifesto şeklinde bir kez daha ifade etti. Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Ve bize inanan ya da inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz” diye konuştu. Samimiyeti olmazsa olmaz gördüklerini, Bursa'yı daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız, dün çok değerli il başkanımıza ve şahsıma, Bursa ile ilgili beklentilerini bir kez daha aktardı. Cumhurbaşkanımız Bursa'yı çok seviyor ve önemsiyor. Biz de 31 Mart'a kadar bir taraftan belediye başkanlığı pozisyonumuzla şehrin her köşesine hizmet götürmeye çalışırken diğer taraftan Bursa'yı daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, tecrübemizi ortaya koyacağız. Bize verilen bu emaneti bir gün hayırlısıyla görevi bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasında, tüm niyetinin gemiyi sağ salim limana yanaştırmak olduğunu ifade etti. Siyaset yapmanın, belirli pozisyonlar almanın güzel olduğunu fakat en önemlisinin bu işe noktayı en güzel şekilde koymak olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “İşte bu, dönüm noktasıdır. Allah'a dua ediyorum. ‘Ya rabbi, bu gemiyi bu limana en güzel şekilde yanaştırmayı bana nasip et' diye” ifadelerini kullandı.

Yüksek teknoloji, nitelikli sanayi ve turizm

Başkan Aktaş, toplantıda, Bursa'nın gelecek vizyonuna dair genel bir portre de çizdi. Şehrin öncelikli olarak yüksek teknoloji, katma değerli sanayi ve özellikle de turizm alanında büyümesini arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Buna dair çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koyduğu 2023, 2053 ve 2071 tarihleri bizim başlangıç noktamız. Bunun yanında 1/100000 ulaşım master planı da kendi hedef tarihimiz. Belirlediğimiz noktalara ulaşabilmek adına canla başla çalışacağız. Kadim şehir Bursalıların gönüllerinde olmaya gayret edeceğiz. Bu niyet ve samimiyetten hiçbir zaman ayrılmayacağız” açıklamasında bulundu.

“31 Mart çok önemli bir mirengi noktası”

Başkan Aktaş, 31 Mart tarihinin çok önemli bir mirengi noktası olduğunu kaydetti. Bugün itibariyle seçim çalışmalarının startını vermiş bulunduklarını yineleyen Başkan Aktaş, “Çünkü 31 Mart sonrasında 4.5 yıl genel, 5 yıl da yerel seçim yok ve bizim çok hızlı koşmamız gerekiyor. Hiçbir mazeretimiz yok. Bir taraftan belediye hizmetleri devam ederken diğer taraftan geleceğe çok daha iyi hazırlanmak için adaylık sürecini en verimli şekilde değerlendireceğiz. Bu konuda destek olan tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kardeşlik hukuk içerisinde centilmence mücadele

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecini kardeşlik hukuku içerisinde centilmence bir mücadele içerisinde atlatmış olduklarını dile getirdi. Büyükşehir için 5 adayın öne çıktığını, aday olmayıp isimleri dillendirilen parti büyüklerinin de bulunduğunu belirten Salman, adaylık için adı geçenlere AK Parti'ye sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için öncelikle temayül ve anket çalışmaları yaptırdıklarını, genel merkez ile istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Salman, “Temayül ile teşkilatımızın fikir ve önerileri alındı. Anketlerle kamuoyu beklentileri ölçüldü. Sonrasında cumhurbaşkanımızın iradeleriyle, dün biliyorsunuz Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Biz de Bursa olarak orada idik. Bursa adayı olarak Alinur Aktaş beyin adı öne çıktı. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.