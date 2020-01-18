AK Parti'den Bursa'ya 1,5 yılda 31,5 milyar liralık yatırım

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, partisinin 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Bursa'ya 1,5 yılda 31,5 milyar liralık yatırım yaptığını belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çok önemli adımını hiçe sayanların bir kez daha boyunun ölçüsünü aldığını hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi. Bursa'da TOKİ'nin 3200 yeni konut inşa edeceğini, dağ ilçelerine ulaşım için 330 milyon liralık yatırım yapıldığını, Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nin tamamlandığını, Soğanlı ve Gökdere Millet Bahçeleri'nin inşaatlarının başladığını anlatan Salman, 2023 yılına kadar 100 yeni okul inşa ederek tekli öğretime geçileceğini müjdeledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 10 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının iştirakiyle "Bursa'ya değer" konulu basın toplantısı düzenledi. 2019 yatırımları ve önümüzdeki süreçteki hedefleri paylaşan Salman, bütün bakanlıkların Bursa'ya son bir yılda kazandırdığı yatırımları anlattı.

Türkiye'nin ülke olarak içeride ve dışarıda önemli süreçten geçtiğini hatırlatan Salman, "Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Amerika İran geriliminden Suriye'ye, savunma sanayisinde yapılan çok önemli projelerden Bursalı yerli milli otomobilimize uzanan pek çok konu siyaset gündemini işgal ediyor. Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde kritik dönüm noktaları olmuştur. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak 1 asır önce 600 yıllık cihan devletinin sonrasında Cumhuriyet fidanını toprağa ektik. Ülkemiz daha önce olduğu gibi yine önemli tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyanın bir çok noktasında yaşanan gelişmelerin bir çok noktasında yaşanan krizlerin ucu aslında bir şekilde bize ve ülkemize dokunuyor. Bursa'dan yeşerip filizlenen bir cihan devletinin varisleri olarak bu durum geçmişte olduğu gibi bugün de hiç yabancı değiliz İktidara geldiğimizden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya koyduğumuz 2023, 2051,2071 hedefleri tarihten bizi iyi tanıyanları endişelendiriyor. Hedeflerimizin önüne engel koymak için, bir milletin yeniden ayağa kalkmaması adına var güçleriyle mücadele ediyorlar. Ülkemizde yaşatılmak istenen terörü, finansal terörü hep birlikte yakından görmüş olduk. Bu aziz milletin duaları, cesareti ve Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Bu kısa sürede yaşadığımız badireleri dünyada yaşamış başka gelişmiş bir ülke olsaydı neler olacağını hepimiz kestirebiliyoruz. Yakın siyasi tarihimize Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çok önemli adımını hiçe sayanların bir kez daha boyunun ölçüsünü aldığını hep birlikte izleyip değerlendireceğiz. Kurulduğu günden bu yana partimiz ve Cumhurbaşkanımızın tüm şer odaklarıyla gerçekleştirdiği mücadelesinde bize her zaman en güçlü desteği veren sultanlar, evliyalar şehri, kardeşlik, üretim ve istihdamın, ihracatın şehri payitaht kent Bursa'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

"Memleket hastanesi önümüzdeki yıl inşa edilecek. Ali Osman Sönmez yeniden ihalede"

2,5 milyar lira maliyetle 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi'nin Ağustos ayında açıldığını hatırlatan Salman, "Bunun yanı sıra, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi hizmet binası 74 milyon liralık 299 yatak kapasiteli bir yatırım. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT ek hizmet binası 3 milyon liralık yatırım. Gemlik Devlet Hastanesi 261 yatak kapasiteli 54 milyon liralık bir yatırım.

Kestel Devlet Hastanesi 150 yatak kapasiteli 6,2 milyon liralık bir yatırım. Yenişehir Devlet Hastanesi 41 milyon maliyetli 110 yatak kapasiteli bir yatırım. Büyükorhan Entegre Devlet Hastanesi 6,2 milyon liralık yatırım.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi 1228 yatak kapasiteli 378 milyon liralık bir yatırım. Finansal terör operasyonlarının olduğu dönemlerde yapılan ihalelerle ilgili Bakanlar Kurulu cayma hakkı getirdi. Maliyetler yükseldiğinden dolayı müteahhitler caydı. Burada da benzer sıkıntımız oldu. Müteahhit ihaleden cayma hakkını kullandı. Sağlık Bakanlığı ile 3-4 ay zarfında ihale yapıp 2021 yılında fiilen sürecin içine katmış olacağız. Onkoloji Hastanesi'nin bazı birimleri Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne aktarım Memleket Hastanesi'nin ana binasıyla Onkoloji Hastanesi'ni merkezde 400 yataklı bir hastane olarak hizmete alacağız. Memleket Hastanesi'nin de önümüzdeki yıl bitirilmesini hedefliyoruz. Sağlık alanında 2018-2019 yılı içinde Bursa'ya 3 milyar 180 milyon liralık yatırım yapıldı. 2002 yılında Bursa'da sağlık alanında yatak sayısı 4935 idi. Bugün 11 bin 100. Neredeyse 2,5 katına gelmiş. Hekim sayıları 2837 iken bugün 6500 civarında doktor sağlık hizmeti veriyor.Yoğun bakımda 145 ünite varken 10 kat artarak 1411 sayısına çıktı. 2002 yılında Bursa'da muayene sayısı 5 milyon 700 bin iken 2019 yılında 32 milyon 500 bin kişi hastanelerden hizmet almış. Geçmişte bir çok ilde yeni hastane yaptık. 2002'den bu yana Bursa'da 18 tane hastaneyi bitirmiş olduk. Yoğun bakım ünitesini 2 bine çıkartmayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar kişi başına düşen hekim, yatak kapasitesi olarak dünyanın en gelişmiş hastaneleriyle yarışır hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Bursa tekli eğitime geçecek, sınıf mevcutları 20'ye düşecek"

Eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi de veren Salman sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkez İmam Hatip Lisesi 28 milyon lira büyükşehir tarafından yapıldı. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 milyon liralık yatırımla, Osmangazi Yeşilşehir Meslek ve teknik Anadolu Lisesi 14 milyon liralık yatırımla hayata geçti. Mesleki Eğitimde 16 okula 13 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Bebka, Ticaret Sanayi Odaları ve STK'larla birlikte. 120 okulda 248 atölye tamamlandı. 299 okulda 507 atölyeyi hayata geçireceğiz. 2019 yılında 28 milyon 357 bin liralık ücretsiz kitap dağıttık. 5 milyon 90 adet kitap öğrencilere ulaştırıldı. 2018-2019 yıllarında tamamlanmış 67 yeni okul var. 1608 derslik 1075 kişilik pansiyon kazandırdık. Toplam tutar 362 milyon lirayı buluyor. 2002 yılında 8607 dersliğimiz vardı. Bugün 16 bin 753 dersliğimiz var. Öğretmen sayısı 15 bin 600'lerden 30 bin rakamına çıktı. Öğrenci yüzde 45 artmasına rağmen öğretmen sayısı iki katına çıktı. Sınıf mevcutları 50-60 kişilerden 20-25 kişilik sınıflara düştü. AK Parti iktidarı döneminde Bursa'da 1 milyar 900 milyon TL milli eğitime yatırım yapıldı. Okul öncesi eğitimde de önemli çalışmalar yaptık. Okul öncesi eğitim alan çocuklarımızın eğitimi yüzde 69, hedefimiz 2023 yılına kadar yüzde yüze getirmek. Mesleki eğitimde yeni dallar açmayı planlıyoruz. Elektrikli araç üretecek Bursa'da meslek liselerinde sınıflar açacağız. Öğrencilerin okullarda öğrendiklerini projeye dönüştürecek inovasyon merkezleri kurmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 100 okul daha yaparak Bursa'nın tekli öğretime geçmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

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"Bursa'ya 400 milyon liralık gençlik spor yatırımı"

Gençlik ve spor yatırımlarının önemine de dikkat çeken Salman, "Geçtiğimiz yıl 2 bin kişilik öğrenci yurdu kazandırdık. Birinci kısmını tamamladık. 93,5 milyon liralık yatırım yapıldı. Mustafakemalpaşa Gençlik Sosyal Yaşam ve Spor Kompleksi'ni Gençlik Spor Bakanlığı'nın 42 milyon liralık destekleriyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Osmangazi Atletizm Salonu 27 milyon liralık yatırımla inşallah hayata geçecek. Gürsu Sporcu Fabrikası, Gürsu Gençlik Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Orhangazi Kapalı Yüzme Havuzu da hayata geçti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne 78 milyon liralık yatırım yapıldı. 12 milyon liraya Kestel Olimpik Buz pateni hokey salonu hayata geçirildi. 2018 -2019 yılları içerisinde Gençlik Spor alanlarında Bursa'ya 400 milyon lira yatırım yapıldı. 2002 yılından bu yana 608 milyon liralık yatırımlar yapıldı. Lisanslı sporcu sayısı 4 katına çıktı. Bursa'da 218 bin lisanslı sporcu var. Engelli lisanslı 4 kat artarak 2025 sayısına ulaştı. Bugün 11 öğrenci yurdunda 7096 öğrenci kapasiteli yurdumuz var. 2020 sonuna kadar 16 bine çıkartmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Lisanslı sporcu sayısını da 2023 yılına kadar 300 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Tarımsal hasılayı 1,6 milyardan 15 milyar liraya çıkaracağız"

Tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımları da anlatan Salman, "2019 yıllarında 226 milyon liralık tarım hayvancılıkta destek sağladık. 11 kasımda 303 bin fidanı diktik. DSİ aracılığıyla 41 adet sulama, 2 içme suyu tesisi 17 taşkın koruma alanlarıyla 1,78 milyar liralık yatırım yapıldı. 2018 2019 yılları içinde tarım sulama ve orman alanlarında Bursa'ya 2 milyar 187 milyon liralık yatırım yapıldı. 2002 yılında büyükbaş hayvan sayısı 126 bin adet iken 2019 yılında yüzde 90 artışla 236 bine çıktı. 320 bin küçük baş hayvan sayısı 525 bine çıktı. 2002 yılında bitkisel ve hayvansal üretim tarımsal hasıla 1,6 milyar iken bugün 2018 yılında 8,5 milyara ulaştı. Orman Müdürlüğü kırsal kalkınma için 6 bin aileye destek sağlandı. Milli Parklara 2002 2018 yılları arasında 531 milyon liralık yatırım yapıldı. 2002 yılında 1,6 milyardan aldığımız tarımsal hasılayı 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarmak hedefindeyiz. Bursa'nın en önemli değeri zeytin, siyah incir, ipek böceği gibi ürünlerin de üretiminin arttırılması, bol ve nitelikli olmasını istiyoruz. Coğrafi işaretlerinin alınması ve katma değerli ürünler olarak şehrimize katkı sağlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dağ ilçelerine 330 milyon liralık yol ve tünel yatırımı"

. "Yolun medeniyet" demek olduğunu ifade eden Salman sözlerini şöyle sürdürdü: "65 milyar liralık İstanbul Bursa İzmir otoyolunun 200 kilometrelik Bursa etabı için 20 milyar lira yatırım yapıldı. Dağ ilçelerinin ısrarla beklediği yatırımlardan birisini hayata geçiriyoruz. Orhaneli Büyükorhan Harmancık Yolu'nda Doğancı viyadükü ve tünelinin 2,5 kilometrelik kısmı için 130 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Yolun devamında 10 kilometrelik kısımda yer alan 3 tünel 2 viyadük için 330 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Yenişehir -Bilecik, Mudanya -Kurşunlu, Bursa Uludağ yollarını genişletiyoruz. 2019 yılında tamamlanan yol yatırım tutarı 328 milyon lira. İletişim yatırımları 70 milyon lira.

2018 2019 yılı içinde ulaştırma alanında 2 milyar liralık yatırım yapıldı. Tamamlanmış otoyolu da ilave edildiğinde 22 milyar lirayı buluyor. 18 yılda ulaştırma haberleşme alanında Bursa'da 6,6 milyar lira otobanla 26,6 milyar liralık yatırım yapıldı. Bursa'yı diğer illere bağlayan devlet yollarını yeniledik, 435 kilometreye çıktı. İlçe belde yollarında 609 kilometreye ulaştık. Otoyolumuzun Bursa'ya ait kısmı 200 kilometre oldu. Bursaya erişim ilçe köy ve yakın şehirlerden erişim çok daha hızlı ve konforlu hale getirdik. 1242 kilometre toplam karayolu kazandırmış olduk"

Adalet ve aile yatırımları

Adalet Bakanlığı olarak Bursa'da 102 milyon liralık Adalet Sarayı Kampusu'nun inşa ettiklerini belirten Salman, "Birinci etabı 83 bin metrekarelik hizmet sunulacak mekan. Gemlik Adliye Binası 22,5 milyon lira, Orhangazi Adliye Binası 18 milyon liralık yatırım. Son 1,5 yılda 143 milyon toplamda yatırım yapıldı. Adalet hizmetleri için 18 yılda da 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın UYAP sistemi için Bursa'ya 20 milyon liralık yatırım yapıldı. Bursa Adalet Sarayı'nın 2.etabını da hızlıca başlayıp bitirmek istiyoruz. Farklı mekanlardaki adliye binalarını bir noktaya toplantısı ve hızlı hizmet verileceği mekan haline gelmesini önemsiyoruz. Aile bakanlığı olarak hayırseverler vasıtasıyla yapılan güzel hizmetler var. Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı bakım merkezi 11 milyon liraya, İznik Ülker Aktar Huzurevi 7 milyon, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 10 milyon liraya mal oldu.

2019 yılında 36 bin 118 doğum yapan anneye 15 milyon liralık doğum yardımı yaptık. 2019 yılında 13 bin 594 engelliye 200 milyon liralık evde bakım yardımı gerçekleştirdik. Engellilere yönelik ücretsiz seyahat kartıyla 9,3 milyon lira destek sağlandı. 2 bin 700 çocuğa 3 milyon lira destek sağladık. 3 yeni tesis ile Bursa'ya 255 milyon liralık yatırım yapıldı. 2023 hedefimiz ise yaşlı engelli şehit ve gazi ailelerine bundan sonra da desteklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"TOKİ 3200 konut inşa edecek"

Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle dar gelirli 3200 aileyi ev sahibi yapacağını vurgulayan Salman, "686 adet toplu konut yapımı gerçekleştirdik. 3200 konutun yapımına başlıyoruz. Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'ni altı otopark olmak suretiyle 40 milyon liraya mal ettik. Önümüzdeki günlerde açılacak. Hem millet bahçesi hem alt tarafında otopark alanlarıyla rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bakanlık destekleriyle büyükşehir hanlar bölgesinde yapacağı restorasyon, Ulucami çevresindeki tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılmasını sağlayacak. Soğanlı ve Gökdere Millet Bahçeleri'nin inşaatları bu yıl başlayacak. 2019 yılında kentsel dönüşümde 70 milyon liralık kira yardımı sağladık. Atık su arıtma teşviki için 22 milyon lira ödendi. 2018-2019 yıllarında 131 milyon liralık yatırım yapılmış oldu. Bursa'da 2002 yılından bu güne gelindiğinde 20 bin 500 adet toplu konut inşa ettik. 540 hektarlık riskli binada 11 bin 534 bağımsız birim yıkımı gerçekleştirildi. 804 hektarlık alanda Bursa adına kentsel dönüşüm için rezerv alanı oluşturduk. Yeni il müdürlüğü binasını hizmete açtık. 2023 yılına kadar 2 milyar liralık yatırım yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin hanlar bölgesinde yapacağı çalışmalar ve restorasyonla Osmangazi Hisarda yapacağı çalışmalar Yıldırım Belediyesinin Emirsultan ve Yeşil türbe restorasyonlarıyla kültür ve turizm yönünden önemli noktaya gelmesini arzu ediyoruz. Enerji B akanlığı da Bursa'ya 80 milyon liralık enerji nakil hattı yatırımı yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3 bin işletmeye 50 milyon liralık KOSGEB desteği sağladı. Toplamda 2 milyar 100 milyon liralık yatırım gerçekleşti. Teknosab projesi devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BTSO'nun 40 milyar lira ihracat öngörülen yeni sanayi bölgesine destek veriyor. 2018 genel seçimlerinden bugüne Bursa'da 11,5 milyar liralık yatırım yapıldı. 60 yıllık rüya; yerli otomobilin üretilmesi hep gündemdeydi. Babayiğitlerin çalışmasını bekliyorduk. Yerli millî otomobilin Bursalı olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bursa'da 5 bin doğrudan 20 bin dolaylı istihdam katkısıyla kent ihracatına önemli vizyon katacak. Geçmiş dönem milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları tüm AK kadrolara sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.