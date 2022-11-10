AK Parti'den uyuşturucu operasyonlarına destek

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımları ile gerçekleştirilen operasyonlarla zehir tacirlerine karşı önemli ve örnek darbeler vurulduğunu belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Teşkilatları olarak düzenli aralıklarla sürdürdükleri saha çalışmalarında vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda birinci ağızdan alınan notların ve çözüme ulaştırma çabalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Gürkan, Türkiye'nin en geniş saha çalışmalarından olan ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programları ve düzenli aralıklarla sürdürülen saha çalışmalarında vatandaşların en önemli gündem konularından birinin tüm Türkiye'de olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara verdiği öneme dikkat çekti.

Başkan Gürkan, Bursalı Hemşehrileri ile yapılan görüşmeler ve bakanlıklar düzeyinde sunulan raporlar neticesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da gerçekleştirdiği ‘Kökünü Kurutma Operasyonları' ile genç nesiller için büyük tehdit arz eden zehir tacirlerine önemli ve örnek bir darbe vurulduğunu ifade etti. Gürkan, ilki 20 Eylül 2022 tarihinde sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat katılımıyla, 2020 polis memuru, 220 ekip aracı, 1 helikopter, 3 İHA ve 16 narkotik köpeğiyle birlikte 132 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda göz altına alma gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Başkan Gürkan,dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 1730 personel, 180 ekip, 1 helikopter, 3 İHA, 15 narkotik köpeği ile 110 adrese yönelik gerçekleşen operasyonda 95 kişi gözaltına alındığını ifade etti. Davut Gürkan, dünya ve Türkiye çapında sürdürülen her türlü uyuşturucu maddenin üretimi, dağıtım ve satımı ile mücadele konusunda AK Parti Bursa teşkilatları olarak Buersa Halkı'nın bilgi ve talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yürüterek, ilgili mülki makamlara ilettiklerini, çalışmaların takipçisi olduklarını belirtti. Gürkan, Genç nesillerin ve tüm insanlığın uyuşturucu illetinden uzak tutulması, bu şer pazarının daraltılarak yok edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.