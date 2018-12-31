AK Parti'li Çavuşoğlu, polis merkezine yeni yıl ziyareti

Bursa AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yılbaşı sebebiyle Çarşı Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Osman Ak karşıladı. Ziyarette Osman Ak yılbaşı öncesi Çavuşoğlu'na polisin özlük hakları ile ilgili hatırlatmada bulundu.

Bursa AK parti milletvekili Hakan Çavuşoğlu yılbaşı sebebiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu yılbaşı gecesi görev başındaki polis memurlarını da unutmadı. Çarşı Polis Merkezindeki polis memurlarını ziyaret eden Çavuşoğlu'nu Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak karşıladı. Ziyarette Bursa'daki güvenlik tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Ak aynı zamanda Çavuşoğlu'na polis memurlarının özlük haklarının düzeltilmesini istediklerini de belirtti.

Osman Ak yaptığı açıklamada Bursa'da yılbaşı gecesi 350'si motorize ekip olmak üzere toplam 3500 polis memurunun görevi başında olduğunu ifade etti. Uluslararası bir ankete göre Bursa'nın dünyanın en güvenli 14 şehri Türkiye'nin de en güvenli şehri seçildiğini dile getiren Ak desteklerini esirgemeyen yetkililere ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Ak, “Zorlu ve güvenli bir sene geçirdik. Önümüzdeki senenin bundan daha iyi olması için çalışacağız. Bursa tabii haklı bir gurur yaşıyor bu sene. Geçen hafta yapılan bir çalışmaya göre Bursa, dünyanın en güvenli 14'üncü Türkiye'nin de en güvenli şehri seçildi. Bunun gururunu yaşıyoruz. Tabii sizlerin de desteklerini unutmuyoruz. Şükürler olsun iyi gidiyoruz, inşallah destekleriniz önümüzdeki sene de devam edecek. Gerek terörle mücadele olsun gerek narkotik suçlarla mücadele olsun gerekse asayiş olayları olsun başarılı çalışmalarımız oldu, tek sorunumuz trafik, İnşallah sizin desteğinizle onu da halledeceğiz. Arkadaşlarımızın özlük haklarına da düzenleme gelirse o gazla biz devam ederiz" dedi.

Hakan Çavuşoğlu da emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Birkaç saat sonra yeni bir yıla gireceğiz. Güvenli bir sene geçirmemizde faydası olan bütün ekip arkadaşlarınıza tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Terörle mücadele konusunda çok yoğun bir çalışma yürüttüğünüz başarılı çalışmalarınız için hepinizi tebrik ederim bütün mesai arkadaşlarınız da hayırlı seneler dilerim. Sizin de bahsettiğiniz gibi 14'üncü sırada değil daha yükseklerde bir bursa temenni ediyoruz. Dünyanın bütün büyük trafik sonra mutlaka yaşanıyor. Bursa'da bu sorunun yaşanmaması için planlarımızı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu sorunun en aza indirilmesi için neler yapılabilir diye çalışmalarımız devam ediyor. Trafikte vatandaşımızın özellikle bize ilettiği bir memnuniyet ifadesini burada dile getirmek istiyorum. Trafik ekiplerimizin gayretli çalışmaları için vatandaşımızın teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.