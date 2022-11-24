AK Parti'ye gönül verenler bir araya geldi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana tüm kademelerde AK Parti'ye hizmet vermiş Türkiye sevdalısı AK yüreklerle bir araya geldi.

Sohbet havasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Bursa il yürütme kurulu üyeleri de katıldı.Toplantıda konuşan Davut Gürkan, sözlerine AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunun güzel bir örneğini daha sergileyen dava arkadaşlarına ve büyüklerine teşekkür ederek başladı. Başkan Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her kademeden dava arkadaşının gerek sandıklardaki başarılarıyla gerekse de Bursa'yı her alanda kalkındırarak Türkiye'nin lokomotifi haline getiren siyaset ve hizmet anlayışlarıyla yeni nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma hedeflerine doğru ilerlettiğini belirtti.

Türkiye'nin önüne serilen dünyada her alanda söz sahibi bir ülke hedefinin, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve özgüveni ile taçlandırıldığını vurgulayan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte güçlü adımlarla yürüyeceğiz. 20 yıllık başarılarla dolu tecrübemizi bu güzel ülke ve Bursamız için çalışma, üretme, hizmet etme sevdamızla harmanlayarak daha nice güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır. AK Parti, bir vefa hareketidir. AK Parti bir vizyon, Türkiye'nin gücüne güç katmaktan başka derdi, amacı olmayanların bir ve beraber hareket ettiği bir dava partisidir. Bu bilinçle her zaman olduğu gibi saflarımızı ve adımlarımızı sıklaştırarak 2023'e hazırlanıyoruz. Bu yolda en büyük destekçilerimiz olan siz değerli dava büyüklerime, arkadaşlarıma ve güvenini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Bursalılara teşekkür ediyorum.”