Ak Pres ilk yüz firma arasında yer aldı

Sıralamada 47 milyon 228 bin lira matrah üzerinden ödediği vergi ile 84. olan Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Pres Otomotiv adına, teşekkür belgesini Holdingin Muhasebe Grup Başkanı Yahya Erçetin aldı. Yahya Erçetin firmalarının 1985 yılından beri, otomotiv yan sanayinde, otomobil gövde şasi ve mekanizma parçaları imalatı yaptığını, Bursa ve Sakarya'daki 2 ayrı fabrikada ürettikleri parçaların yüzde 55'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Erçetin, “Firma olarak her zaman çevreye ve topluma duyarlı kalarak, insana saygı ve sürekli iyileştirme prensiplerimiz çerçevesinde, koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle üretiyoruz. Ülkemizin daha fazla üretim yapması, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapmak için çalışıyoruz. Vergi sıralamasında bir önceki yıl 139. sıradaydık. Bu yıl 84. sıraya yükseldik. Hedefimiz daha üst sıralara ilerlemektir” dedi.