AK teşkilatlar, ramazanın güzelliklerini şehrin her noktasında paylaşıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İftarını Osmangazi İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin misafiri olarak açtı. Daha sonra İl Başkan Yardımcıları, Yöneticileri, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Teravih Namazı sonrasında Yıldırım İlçesi'ne bağlı Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşlarla biraraya geldi. Sohbet havasında gerçekleşen programda Başkan Gürkan, vatandaşların istek ve görüşlerini tek tek not aldı. Başkan Gürkan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Şible Mahallesi'ne geçerek, Şible Taksi Durağı'nda görevinin başında olan esnafla sohbet etti. Çevre esnafı ve vatandaşları da ziyaret eden Davut Gürkan, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Gürkan, 17 ilçesi ile tüm Bursa'da her kademeden teşkilat mensuplarıyla birlikte dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Her akşam İftar, Teravih ve Sahur vakitlerinde gerçekleştirilen ziyaretler ve katılım sağladıkları programlarla şehrin her noktasında, her kesimden halkla iç içe olduklarını belirten Davut Gürkan, şunları söyledi:

“Teşkilatlarımızın en önemli güç kaynaklarından olan halkla iç içe, aziz milletimizle birlikte yönetim ve hizmet anlayışımızı ramazanın huzur ve bereketiyle harmanlıyoruz. Her kesimden halkımızla buluşmalarımızda Bursamızın her noktasında talep ve görüşleri alıyor, çözüme ulaştırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana her zaman olduğu gibi bu yılda çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan halkımızla iç içe olarak, ramazanın güzelliklerini paylaşıyoruz.”