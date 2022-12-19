Akademik eğitime sportif destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir Gençlik ve Spor Merkezi kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor tesisleri zincirine bir halka daha ekliyor. Bursa'da 73 bini aşkın öğrencisi ile akademik eğitimin amiral gemisi olan Uludağ Üniversitesi'nde, merkez kampüs yurtlarının yakınına ayrıcalıklı bir Gençlik ve Spor Merkezi yapılıyor. Proje toplam 2 bin 180 metrekare taban alanına sahip, bodrum ve artı 3 kat olarak 2 binadan oluşacak. Spor merkezi bünyesinde 410 metrekare alana sahip 3 spor salonu, bin 910 metrekare alana sahip 3 adet basketbol salonu, 900 metrekare alana sahip 2 adet havuz, banyo, 28 adet duş odası, soyunma odaları, sağlık odası ve 10 adet ofis bulunuyor. Toplam kullanım alanı 6 bin 920 metrekare olan tesiste yağmur sularının bina içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak toplama su deposu imalatı da yapılacak. İnşaatına başlanan tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Bakanlıktan destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte tesis inşaatında incelemelerde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin eğitim gördüğü Uludağ Üniversitesi'nin her geçen gün geliştiğini ifade eden Başkan Aktaş, gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu daha önce Bursa'da ağırladıklarını ve birlikte Uludağ Üniversitesi'nde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Prof. Dr. Süleyman Şahin'in de üniversitemizin akademisyenlerinden olması ve konulara hakimiyeti, eksikliklerin belirlenip giderilmesi noktasında büyük avantaj. Öncelikle bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bakanlıktan müthiş destekler alıyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız gençlik merkezleri, spor salonları, sahaların yenilenmesi ve farklı organizasyonları bakanlıktan aldığımız güç ile yapıyoruz. Uludağ Üniversitemize kazandıracağımız gençlik ve spor merkezimiz ile gençlerimiz, eğitim hayatlarına daha keyifle devam edecekleri alana kavuşmuş olacak” dedi.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'de üniversiteye önemli bir tesis kazandırdıklarını, yurtlara yakın olması nedeniyle tüm öğrencilerin tesisten kolaylıkla yararlanabileceğini söyledi. Hem Bakan Kasapoğlu'na hem de Başkan Aktaş'a Uludağ Üniversitesi'ne kazandırdıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Şahin, tesisin bir an önce bitirilmesi için konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Başkan Aktaş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, üniversite temasları çerçevesinde, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Mimari Tasarım 3 dersi müfredatı doğrultusunda hazırladığı gençlik spor merkezi tasarımları için jüri üyeliği de yaptı.