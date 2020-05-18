Akbulut: "Geçici değil, kadrolu eleman alınmalı"

Korona virüs salgını döneminde bazı kurumlarda çalışma saatlerinde iş ve işlemlerde düşüş olurken bazı kurumlarda ise normal çalışma döneminin iki veya üç katı çalışmak durumunda kalındığını ifade eden Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Bu kurumlarımızdan büro hizmet kolumuza bağlı kurumların biriside Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri olmuştur. Bu zor zamanda kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödemeleri ve yeni iş başvuruları normal zamandan çok yoğun olması kurum personelinin iş yükünü artırmıştır. İş yoğunluğunun artması, personel yetersizliği ve fiziki alanların kısıtlı olması sebebiyle, korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde Çalışma İş Kurumu İl Müdürlükleri personelleri kendi hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Çalışanlarımız yoğun çalışsa bile kendini güvende hissederek çalışmalı, aksi takdirde sürecin böyle devam etmesi halinde kurum çalıştıracak kalifiye eleman bulmakta zorlanacaktır" dedi.

Daha önce diğer illerin Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüklerinde duydukları korona vakalarının şimdi Bursa ilinde de duymaya başladıklarını belirten Akbulut, "Öncelikle tüm İŞKUR çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor, hasta arkadaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yakın zaman da bir genelge yayınlayarak Sosyal Güvenlik Kurumundan Çalışma İş Kurumuna geçici personel görevlendirilmesini istemiştir. Ancak bu bir çözüm değildir. Çünkü sosyal güvenlik kurumu da bu süreçte vatandaş odaklı yoğun çalışan kurum ve geçici gelen personel İş Kur'un işini öğreninceye kadar süresi doluyor ve kurumuna geri dönüyor, çözüm olarak; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma İş Kurumuna acil kadrolu personel almalıdır" diye konuştu.

Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu süreçte fedakarca çalışan kurum personellerine kurum ayrımı yapılmadan ek ödeme yapması gerektiğini belirten Akbulut, personel asgari seviyede tutularak, online çalışmaya ağırlık verilmesi gerektiğini de tekrarladı.