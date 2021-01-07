Akhisar Mahallesi'ne yeni yol

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, ilçenin yeni genişleme bölgesi olan Akhisar Mahallesi'nde 3 kilometrelik yeni yol açılması için çalışmalara başladı.

İnşaatların da yükselmeye başladığı bölgede hummalı bir çalışma sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Alper Taban, “Bugün Akhisar Mahallesi Atacan Sokaktayız. Yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmaya geldik. Akhisar Mahallesi eski yerleşik köy, ancak daha sonra mahalle oldu. Aynı zamanda bizim Yeni İnegöl aksı dediğimiz önemli bir merkezde. Burada vakti zamanında yapılan yerleşmeler var, şimdi de boş arsalar bir bir harekete geçmiş durumda ve inşaat faaliyetleri devam ediyor. Buralarda da vatandaşın evini yapabilmesi adına yolunu açmanız, alt yapı hizmetlerini götürmeniz gerekiyor. Binalar yapıldıkça beraberinde park, otopark, yeşil alan gibi ihtiyaçları hayata geçirmeniz gerekiyor” dedi.

Çalışma hakkında da bilgiler veren Taban, “Burada başlayan çalışma yaklaşık 3 kilometre yeni yol açma çalışması. Beraberinde burada kazı, dolgu gibi teknik çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 750 bin TL'lik bir çalışma olacak bu. Arkadaşlarımız şu ânda kazı ve dolgu çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de olgunlaştıkça üzerine kaplamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Ben çalışmanın başta mahalle sakinlerimize ve sonrasında şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın olduğu yerde eksikler olabilir ancak yerel yönetimler olarak bizler, o eksikleri en doğru ve en hızlı şekilde belirleyerek gidereceğiz” diye konuştu.