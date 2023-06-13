Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası birincisi Bursa'dan çıktı

Kayseri'de düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Metin Keskin kendi kategorisinde birinci oldu.

9-11 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen ve 74 İlden 723 öğrencinin farklı kategorilerde yarıştığı Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finalinde Ortaokul Reversi Kategorisi'nde Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf Öğrencisi Metin Keskin Türkiye birincisi olarak kürsüye çıktı.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Öğrencimizi, kendisini yetiştiren öğretmen ve velilerimizi, tebrik eder, başarılarının dâim Olmasını niyâz ederiz." ifadelerine kullandı.