Akıllara durgunluk veren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Bursa'da 5 gündür kayıp olan ve daha sonra köylüler tarafından ormanda vurulmuş halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı. Jandarmada verdiği ifadesinde Recep Arı'nın eli S.A. ile ilişki yaşadığını ve Arı'nın bunu öğrenmesiyle birlikte aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Arı 24 Şubat günü eşi S.A. ile tartıştıktan sonra av tüfeğini yanına alarak kendisine ait 16 ATD 714 plakalı kamyonete binip giden Arı'dan yakınları bir daha haber alamayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma kayıp olan Arı'yla ilgili kayıp çalışması başlatırken köyüler Recep Arı'nın cansız bedenini evine kilometre uzaklıkta Burhaniye Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda vurulmuş halde buldu. Köylüler durumu hemen jandarmaya bildirirken Arı'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit ederken cüzdanı ve cep telefonunu ise bulamadı.

Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı'nın eşi S.A ve arkadaşı Kadir I.'yı gözaltına aldı.

Eşiyle ilişkim olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışmada oldu

Kadir I. ile S.A., Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullandıklarını ve daha sonra Kadir I.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir I., Recep Arı'nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Recep Arı'nın cenazesi ailesine teslim edilirken, helallik alınması için Çataltepe Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Ardından Recep Arı'nın cenazesi, Çataltepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.