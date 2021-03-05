Akıllı şehir Bursa için önemli adım

Bursa'yı daha iyi bir geleceğe taşıyacak projelerde ‘akıllı şehircilik' yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışan tüm kesimleri bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'ne üye oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'ne üye olarak akıllı şehircilik konusuna ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akıllı Ulaşım Sistemlerine üyelik sertifikasını derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yanar ve Genel Sekreter Erol Aydın'ın elinden aldı. Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Gazeli Şen, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'nin 47'nci üyesi olduklarını belirterek, çalışmanın Bursa'ya hayırlar getirmesini temenni etti. Artan trafik yoğunluklarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve bir sisteme bağlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, akıllı ulaşım sistemlerinin amacının yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını arttırmak olduğunun altını çizdi. Bunların yanında enerji maliyetleri ve çevreye olan etkilerini minimum düzeye indirmenin amaçladığını anlatan Başkan Aktaş, “Yeni Trafik Denetim Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte sürecin Bursa için bir kazanç olacağına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin olumsuz etkileri oldu. Hafta sonu kısıtlamasının hafta içine yük bindirmesi, saatlerin kısıtlı olması da özellikle toplu taşımada çok ciddi kaçışı ve beraberinde ciddi bir trafik yoğunluğunu ortaya çıkardı. Ancak normalleşmeyi sürdürüyoruz. Yapacağımız bu çalışmalarla ulaşım konusunda daha iyi noktaya geleceğiz. Özellikle dernek üyeliğimizden alacağımız güçle Türkiye'deki ve Avrupa'daki örnek belediyelerden biri olmak istiyoruz. Bu süreçle ilgili ciddi yatırımlarımız var” dedi.

Akıllı ulaşım şart

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yanar, Türkiye'de akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışan tüm kesimlerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçladıklarını anlattı. Uygulamaları belirli strateji dahilinde yürütmek için derneği 2016 yılında kurduklarını anlatan Yanar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üye olmasının de kendilerine güç verdiğini dile getirdi. Bundan sonraki süreçte Bursa'daki güzel işlere dernek olarak katkı sunacaklarını anlatan Yanar, özellikle ulaşım alanında ciddi başarıların elde edilmesinin yeni teknolojilerin kullanılmasına bağlı olduğunu söyledi. Yolların fiziksel kapasitelerinin belli olduğunu, akıllı ulaşımı kullanarak ulaşımın rahatlatılabileceğini belirten Yanar, bu konuda başarılı çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkanı Alinur Aktaş'ı tebrik etti.