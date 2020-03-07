İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Akıllı Sincap' çocukları güldürdü

Bursa’nın Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Akıllı Sincap Sinco’ isimli tiyatro oyunu çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Bursa'nın Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Akıllı Sincap Sinco' isimli tiyatro oyunu çocuklara keyifli anlar yaşattı.


Kestel Belediyesi'nin organizasyonuyla Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Akıllı Sincap Sinco' isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Yeni Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna yüzlerce çocuk ve velil katıldı. Müzik dinletilerinin de yer aldığı çocuk oyunu salonu dolduran çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Kestel Belediyesi, 27 Mart 2020 tarihinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ‘Palavracı' oyununu çocuklarla buluşturacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.