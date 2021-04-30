Akkılıç Bursa Araştırmaları ödülleri açıklandı

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2020 Ödülleri”nin sahipleri belirlendi.

Bursa araştırmalarına önem vermiş, hayatının her aşamasında bilginin ve öğrenmenin değerini vurgulamış olan merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç'ın adı, “Bursa Araştırmaları Ödülleri”yle yaşatılıyor. Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri”, merhum Yılmaz Akkılıç'ın düşünsel mirasını sürdürmek, Bursa'nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip araştırılmasını özendirmek amacıyla 2010 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın kültürel yaşamına, Bursa Ansiklopedisi (4 cilt), Kurtuluş Savaşı'nda Bursa (2 cilt), Türkiye Toplumunun Tarihsel Evrimi, l. Yakın Zamanlar, Atatürk ve Bursa gibi yapıtları yanında yüzlerce gazete yazısı, televizyon programı, konferansları, makaleleri ve belgeselleri ile katkıda bulunan Yılmaz Akkılıç'ın onuruna verilen “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri”nin 2020 yılındaki sahipleri, seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Prof. Dr. Feza Karaer, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak'ın yer aldığı Akkılıç Bursa Araştırmaları Seçici Kurulu'nun değerlendirmesine göre; doktora dalında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Gül Gün Dayanıklı'nın “Bursa'da Kent Siyasetinde Elit Döngüsü ve Kent Yönetimine Etkisi” başlıklı yapıtı ile ödüle değer görüldü.

Yapıtın, Bursa için güncelliğini sürdüren Cargill olayı ve sürecini akademik alana taşıdığı ve bununla temellendirerek yerel seçkinlerin kent yönetimi ile kent politikalarındaki belirleyici etkisini farklı bir bakış açısıyla irdelediği, ayrıca demokratik kitle örgütleri ile toplum yararını öne alan kentli bireylerin hegemonyaya karşı direncini nesnellikle ortaya koyduğu belirtildi. Yüksek lisans dalında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Gökhan Okumuş'un “Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi İçin İlke ve Stratejiler: Gölyazı (Apolyont) Bursa Örneği” başlıklı yapıtı, alanında yeni anlayışlara,

yaklaşımlara ve uygulamalara kapı açacak nitelikte olduğu için ödüle değer bulundu. Seçici kurul, akademi dışı alanda ödüle değer eser bulamazken, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Ayşegül Çeltikligil'in “Popülizmin mimarlığa etkisi bağlamında ikonik stadyum yapıları: Bursa Büyükşehir örneği” başlıklı yüksek lisans tezi, konuyu yansızlık ve bilimsel cesaretle değerlendirdiği için özel ödüle değer buldu.