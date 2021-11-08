Akkoyunlu: “Meslek liselerine daha fazla ihtiyacımız var”

Sadettin Akkoyunlu, ERASMUS projesi kapsamında yurt dışında staj çalışması yapacak olan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi heyetini Ticaret Borsası'nda ağırladı.

Okul Müdürü Cengiz Çarkacı ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te 10 gün süreyle ‘CNC Ferze Stajı'na katılacak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu; “Yalnız sanayi de değil tarım alanında da orta kademe teknik elemanlar yetiştirilmesini sağlamalıyız” diye konuştu.

Akkoyunlu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan ‘CNC Ferze Stajı' için Makine Teknolojisi Bölümünden iki öğretmen ve beş öğrencinin, 14-28 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek proje kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te öğrenci hareketliliğine katılacak olmalarının anlamlı olduğunu ifade etti.

“Meslekî ve teknik eğitimin güçlenmesine daha fazla ihtiyacımız var” diye konuşan Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu; “Bir meslek öğrenmek, eskilerin tabiriyle altın bileziktir. Türkiye gibi genç nüfusu yüksek olan ülkemiz bu açıdan avantajlı. Mesleki eğitim yönetiminde gün geçtikçe yeni modeller ortaya çıkıyor. Sanayi ve tarım gibi stratejik alanlarda daha fazla teknik insan ve donanım ihtiyacı bulunurken, yurtdışında alınan eğitimler ve kurslarla gençlerimiz farklı tecrübeler ve yenilikler ediniyor. Mezunu olduğum okulda gerek eğitim kadrosu ve gerekse de donanımıyla Mustafakemalpaşa'nın lokomotifi. Bölgemizin kalkınması gençlerimizin elinde. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak gençlerimize yeni iş alanları oluşturmakla mükellefiz. Heyetimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Bükreş'teki eğitim programının hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.