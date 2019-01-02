Akpres'e Türkiye'nin ikinci 500 büyük firması ödülü

OSB'de ve Bursa Nilüferköy'deki fabrikalarında faaliyet gösteren AK Pres Otomotiv A.Ş'ye Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığı için özel ödül verdi.

Ödül, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak tarafından firmanın Hendek Fabrika Müdürü Aykut Göcekli'ye verildi. Ödül töreninde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da hazır bulundu.

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Ak Pres Otomotiv A.Ş. Hendek Fabrika Müdürü Aykut Göcekli, 1990 yılında İstanbul'da kurulan firmalarının örnek yan sanayi kuruluşu olma hedefi ile çıktıkları yolda sağlam adımlarla ilerlediğini ve bugün Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşundan biri hâline geldiklerini söyledi. Ak Pres Otomotiv A.Ş. olarak 2008 yılında faaliyete geçirdikleri Sakarya Hendek 2. OSB'deki tesislerinde 500 kişilik istihdam sağladıklarını vurgulayan Göcekli, “Küçükoğlu Holding kuruluşu olan hendek fabrikamızı yüksek teknoloji ile donattık. Ayrıca geçtiğimiz yıl kataforez boya hattını da devreye alarak, bütün proseslerini kendi içinde yapabilen entegre bir tesis durumuna geldik. Otomotiv sektöründe inovatif çalışmaları ile dikkat çeken ve lider yan sanayi olma hedefi ile hareket eden firmamızda OEM'lere şasi parçaları, gövde parçaları, motor aksamları ve çeki demirleri üretiyoruz” dedi.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da, holding şirketlerinin 33 yıllık üretim kültürüne sahip olduğunu söyledi. Toksan Otomotiv A.Ş., Ak Pres Otomotiv A.Ş., Ak Teknik Kalıp İmalat A.Ş.,Ak Automotive D.O.O ile Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Slovenya'daki fabrikalarında, dünyanın otomotiv devlerine orijinal parça ve kalıp ürettiklerini söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu şunları söyledi:

“Holdingimizin, 2025 stratejik planı doğrultusunda üretim ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı vizyonumuz sanayi, perakende, sigorta, yapı ve bilişim sektörlerinde 2,5 milyar TL ciro elde ederek, küresel çapta üreten bir holding olmaktır. Bu hedefe doğru güçlü adımlar atarak ilerliyoruz. Ak Pres firmamızın ülkemizin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alması bizi memnun etti. Yeni hedefimiz ilk 500 firma arasında yerimiz almak olacak. SATSO'nun verdiği ödül bizim için çok değerli oldu”.