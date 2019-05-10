Aksoy ile yollar ayrıldı

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, antrenör Bahadır Aksoy ile yolları ayırdı. Kulüp, resmi internet sitesinden duyurduğu açıklamada, “Voleybol Erkek takımımızın Efeler Ligi'ne yükselmesinde büyük emeği olan Baş Antrenörümüz Sayın Bahadır Aksoy ile yaptığımız görüşmelerin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Bahadır Aksoy'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz” denildi.