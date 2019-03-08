Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bereket Sofrası'nda Konak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Aktaş, “Bursa için büyük düşünüyoruz” dedi.

Somuncu Baba Muhammed Sultan Camii'nde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlar meselelerini Başkan Aktaş ile paylaştı. Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Ak Parti Nilüfer ilçe Başkanı Ufuk Ay ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları Alinur Aktaş'a eşlik eden isimler oldu.

Türkiye'nin geride kalan süreç içerisinde önemli bir güç elde ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın farklı kültürleri barındırdığını ve bunun Bursa adına zenginlik olduğunu dile getirdi. Yapılacak hamlelerle Bursa'yı çok daha güzel günlerin beklediğini ifade eden Aktaş, “Bir mahallî seçim sürecine geldik ama biz bu görev hiç bitmeyecek gibi çalışıyoruz. Bursa ve Bursa'nın gelişimini iyi okumak lazım. Anadolu'nun her yerinden vatandaşlarımız Bursa'da yaşıyor. Aslında bu Bursa'nın bir avantajı. Gelişimi çok sağlıklı bir şekilde yapmak lazım. Bu bir zenginlik. Mesele bundan sonraki süreci doğru yönetmek. Bursa hesapları bozan bir şehir. Bursa'da hızlı büyümeye paralel oluşmuş bir açık var. Hem bunu kapatmak hem de Bursa'nın geleceğini sağlıklı bir şekilde planlamak adına canla başla çalışıyoruz. Bursa için büyük düşünüyoruz. Herkesin hayâlinde yeşil bir Bursa var. Türkiye'nin en güzel şehri. Yapacağımız hamlelerle Bursa'yı daha güzel günler bekliyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, daha sonra BUSMEK Beşevler Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle buluştu. İstihdama artı değer katmak ve kalifiye eleman açığını kapatmaya yardımcı olmanın BUSMEK'in kuruluş gâyelerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, öğrencilere başarılar diledi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle kadın öğrencilere çiçek veren Aktaş, “Sabahın bu saatinde uyumak, dinlenmek yerine buradasınız. Bir şeyler üretmek, kendinizi geliştirmek adına buradasınız. Hayatınıza katma değer katıyorsunuz. Kiminiz anne, kiminiz eş, kardeş. Sizin için ne yapsak azdır. Sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz” dedi.