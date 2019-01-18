Aktaş: “Gıda terörüne son vermeyi hedefliyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ ile Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Geleceğe Süt Ürünleri Paneli', BESAŞ ile Ar-Ge çalışması tanıtımı ve pilot tesisi açılış töreni sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Önce süt ürünleri ile ilgili bir Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterecek pilot tesisin açılışı, ardından panel gerçekleştirildi. Başkan Aktaş, panel öncesinde, BESAŞ'ın standını gezdi, diyabetik ekmek ve diğer ürünleri inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Geçmişten Geleceğe Süt Ürünleri Paneli'nde yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem Tarım A.Ş.'yi hem de BESAŞ'ı, şehre dokunan, kente fayda üreten şirketler haline getirmeyi istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş.'nin şehre fayda sağlayan ve kendi kaynağını kendi üreten özellikli hizmetler gerçekleştirdiğini örnekleyen Başkan Aktaş, “Bilhassa farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak şehre değer katmak istiyoruz. Her ne kadar son yıllarda sanayileşmiş olsa da Bursa gibi, tarım ve hayvancılıkla iç içe olmuş bir şehrin, özellikli ürün veya ürünleri neden olmasın? Bu tür adımların önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, mahallî seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterildiğini hatırlatarak, “Bu dönem için taahhüt etmeyi düşündüğüm konulardan bir tanesi de gıda terörüne son vermek Farklı terör odaklarını konuşuyoruz ama gıda terörünü çok fazla konuşmuyoruz. Bana göre ciddi bir gıda terörü var” dedi.

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bu anlamda önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursa olarak ciddi güçlü bir şehiriz. Gıdanın en sağlıklısına ulaşmak gibi bir hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ürünlerin hal veya üreticideki çıkış noktasından, tüketiciye ulaşımına varana kadar iyi etüd edilmesi gerekiyor. Hâl işletmecisi olduğumuzdan bunu biz de kendi içimizde değerlendiriyoruz. Önemli gelişmeler olacak. Böyle bir organizasyona paydaş olmaktan dolayı da mutluyuz” ifadesini kullandı.

BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş ise konuşmasında, BESAŞ'ın her zaman güvenli ve insan sağlığına uygun ürün arayışında olduğunu söyleyerek, çalışmanın geleceğe değer katacağını dile getirdi.

BESAŞ ile Gıda Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa yürüteceği benzer proje ve çalışmalar ile aynı zamanda sektörün problemlerine de yeni çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.