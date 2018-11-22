Aktaş ‘hediyelik' iddialarına noktayı koldu:

Belediyenin hediyelik eşya harcamaları ile ilgili iddiaları meclis toplantısında değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal yardımları da içeren 23 milyon TL'lik harcama konusunun seçimler öncesinde şahsına ve partisine zarar vermek adına gündeme getirildiğini söyledi.

Haberde harcama kalemlerinin abartıldığını ve hediyelik eşya ile sınırlı tutulduğunu fakat bu

Kasım ayı olağan meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sözleri damgasını vurdu. Başkan Aktaş, ulusal bir gazetede çıkan ve Büyükşehir Belediyesi'ni finans yönetimi anlamında ayaklar altına alan haberin gerçek dışı, maksatlı bilgilerle hazırlandığını savundu. Haberin yayınlanmasının ardından hukukî yollara başvurduklarını belirten Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 582 milyon TL değil çok daha fazla olduğunu ifade etti. Bir takım mihrakların adı geçen gazeteye istihbarat sağladığını fakat verilen bilgilerin eksik ve yanlı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Haberde 6 ayda 23 milyon TL'lik hediye dağıtıldığından bahsediliyor. 13.5 aydır buradayım, kimseye 3 kravat vermedim. Yaptığımız harcamalar, bir önceki yılın toplam tutarının 5'te 1'i oranında. Bu durum Sayıştay raporlarıyla da sabit. Gazete bir rakam bulmuş ama nereden bulmuş o rakamı? Öğrencilere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiğimiz destekleri de hediye-promosyon adı altında dağıtılan farklı kalemlerle birleştirmiş ve bunu 23 milyon TL olarak lanse etmişler. Yok böyle bir şey” diye konuştu.

“Veremeyeceğimiz hesap yok”

Başkan Aktaş, yayınlanan haber konusunda gönlünün rahat olduğunu belirtti. Bahse konu rakamın sadece hediyelik eşya dağıtımı sebebiyle yapıldığının ispatı halinde sadece Bursa'yı değil ülkeyi terk edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Seçim arifesinde birileri tarafından farklı mecralara çekilmeye çalışılıyoruz. Finans yönetimi anlamında kendime çok güveniyorum. Belediyenin içerisinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak, kime ne vermem gerektiği konusunda kabiliyet sahibiyim. Belediyenin cebinden para aksa, böyle bir hediye mantığım yok” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşları ikame etme mecburiyetlerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Meselâ, vlilikte 40 yılını dolduranlara, 24 Kasım'da öğretmenlere yönelik faaliyet düşünüyoruz. İkramlarda bulunma düşüncemiz var, fakat bunlar makul ölçüler çerçevesinde gerçekleşir. Bundan taviz vermeyiz. Bizi bilenler biliyor. Allah'tan ve günah işlemekten korkuyorum. Belediyespor yardımlarından kamuya alınacak malzemelere, ihalelere kadar îtinâlı davranmaya çalışıyoruz. Bir taraftan borç ödüyor diğer taraftan sponsor sağlıyoruz. İşin lüks harcamaları konusunda arkadaşlarımız, vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda veremeyeceğimiz hesap yok” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, meclisteki konuşmasında, yine ulusal bir televizyon kanalında çıkan ve hediyelik eşya harcamalarının 200 milyon TL olduğuna dair yayını da kınadı.

Meclis toplantısında ayrıca, düğün salonlarında sıklıkla kullanılan ve organizasyona görsellik katan meşale, şelale, volkan ve pasta mayaları gibi piroteknik maddelerin yasaklanması kararı alındı.