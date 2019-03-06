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Aktaş hem anlattı, hem çekiç salladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, girdiği ayakkabıcı dükkanında eline çekiç alıp, hem ayakkabıya çivi çaktı, hem de yeni dönemde Bursa’ya kazandıracakları hizmetleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, girdiği ayakkabıcı dükkanında eline çekiç alıp, hem ayakkabıya çivi çaktı, hem de yeni dönemde Bursa'ya kazandıracakları hizmetleri anlattı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahallî seçimler yaklaştıkça temposunu iyice arttırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı, esnaf ve vatandaş buluşmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren Başkan Aktaş, Yeşilova, Küçükbalıklı ve Kemerçeşme mahallelerinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısında dükkânları tek tek gezip, esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, bir ustanın yanına oturup, ayakkabı kalıbına deri çaktı. Eline çekici olan Başkan Aktaş, çivileri tek tek çalıp bu konudaki maharetini de gösterdi.


Vatandaşlara hem bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hem de yeni dönemde kısa -orta ve uzun vadede yapacaklarını anlatan Başkan Aktaş, yol haritalarının belli olduğunu, sırasıyla projelerini bir bir hayata geçireceklerini kaydetti. Özellikle hâlen 54 kilometre olan raylı sistem ağının ulaşım master planı kapsamında 114 kilometreye çıkacağını dile getiren Başkan Aktaş, İstanbul Caddesi esnafını da yakından ilgilendiren Kent Meydanı - Terminal hattının, ana hatta entegre edileceğini ve böylece bu hattın çok daha yoğun kullanılabileceğini söyledi.

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