Aktaş ile Türkyılmaz arasında buzlar eridi

Mudanya ve Bursa'nın geleceğine dâir istişârede bulunan Başkan Aktaş ve Türkyılmaz, kurumlar arasındaki uyumun Bursa'nın geleceğine fayda sağlayacağını belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ağırladı. Türkyılmaz'a Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Aktaş, Türkyılmaz'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Mudanya halkının oylarıyla ikinci kez göreve seçilen Mudanya Belediye Başkanı'mıza başarılar ve kolaylıklar, meclis üyelerine de yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, ziyaretin önemine işaret ederek, “Mudanya ve Bursa'ya neler yapabileceğimiz ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Yeni Büyükşehir Kanunu ile birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uyumu ve âhengi, şehrin genel anlamda faydası için önemli İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu ortamı her zaman tesis etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Başkan Aktaş'ı seçimden dolayı tebrik ederek, “Yeni dönemde, başkanımızı seçimdeki başarısından dolayı kutlamaya geldik. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bursa'yı bir bütün olarak, tüm ilçeleriyle beraber geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Mudanya olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kurumlar arası ilişkilerdeki uyumun değerine vurgu yapan Türkyılmaz, “Hem şehrimiz hem de ülkemiz için birlikte kafa yormak, konuşabilmek, düşünebilmek çok önemli” diyerek, Mudanya ve Bursa için bir araya geldiklerini kaydetti. Türkyılmaz, Başkan Aktaş'a ilçeye özgü hediyeler verdi.