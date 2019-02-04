Aktaş: “İz bırakacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı dünya şehri klasmanına taşıyacak olan plan ve programımızı uygulayarak tarihe iz bırakacağız” dedi.

AK Parti Kızılcahamam Eğitim Kampı Ankara Çam Otel'de başladı. Bursa teşkilatları eğitim toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve AK Parti'nin il ilçe teşkilatları tam kadro katıldı. Başkan Alinur Aktaş, eğitim toplantında yaptığı konuşmada, şehirlerin suya benzediğini, kap nasıl suya şekil verirse, iktidarların da şehirleri şekillendirdiğini söyledi. Şehirler üzerinde yapılan doğru müdahalelerin onların hikâyelerini yüzlerce hatta binlerce yıl sonrasına taşıdığını kaydeden Başkan Aktaş, “Böylece bu şehirler bir işâret taşı, bir deniz feneri, bir kutup yıldızı gibi yer yüzünün farklı noktalarından başını uzatarak, dönüşen dünyanın belleği, şahidi ve başvuru kaynağı olurlar. Şehirler içinde yaşayanların göz bebeğidir. Ama bazı şehirler tüm ülkenin gözbebeğidir. Bursa da bu şehirlerden biri. Tarihe yön veren Bursa, kurucu, öncü ve girişimci ruhuyla Türkiye'mizin lokomotif kentlerinden biridir” diye konuştu.

Bursa'nın tarih, turizm, tarım, sanayi, kültür, sanat, spor, termal ve tabiî zenginlikleriyle Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Nüfusumuz 3 milyonun eşiğinde. Her geçen gün biraz daha büyüyoruz. İnancımız odur ki Bursa, Bursa'ya gönül verenlerin elinde yoğrulursa hak ettiği noktaya ulaşır. Biz Bursa'ya gönül verdik. Emir Sultan'dan Ulucami'ye, Muradiye'den Uludağ'a kadar her karesi inançla yoğrulan bu mâneviyat şehrine hizmet etmek için yola çıktık. Önce insan düsturuyla kimseyi diğerinden üstün görmeden elimizdeki tüm kaynakları seferber ederek Bursa'mızın yarınlarını inşaya talip olduk” dedi.

“Tarihe iz bırakacağız”

Bursa'ya 15 aydır hizmet ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreçte çok önemli tespitlerimiz oldu. Bursa'mızın yarınlarının bugünlerden daha güzel olması için yenilenmeye ihtiyacı var. Tarihi dokuya dokunmadan, doğal güzelliği zedelemeden, yeni ve özgün uygulamalarla geleceğin Bursa'sını inşa etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa, orta ve uzun vadede Bursa'yı dünya şehri klasmanına taşıyacak olan plan ve programımızı uygulayarak tarihe iz bırakacağız. İzleyeceğimiz yol haritasını kurduğumuz 12 kişilik özel bir ekiple 7 ay sahada çalışarak belirledik. Bu çalışmada acil müdahale edilmesi gereken konuları, kısa ve orta ve uzun vadede yapılacakları tek tek belirledik. Şehir tasavvuru olarak ortaya koyduğumuz plan dahilinde ulaşım ve trafik, imar ve kentleşme, çevre ve yeşil Bursa, turizm, yerel ekonomik hayat, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal hayat ve eğitim, kültür sanat ve spor başlıklarında hem şehir merkezinde hem de ilçelerde hayata geçireceğimiz projelerimizi hazırladık” diye konuştu.

Başkan Aktaş, açılış konuşmasının ardından proje ekibinin sahada 7 ay süren çalışmaları sonucu hazırlanan projelerin sunumunu yaptı. Hem şehir merkezi hem de ilçeleri kapsayan projeler takdir topladı.