Aktaş: “İznik markamızla söz sahibi olacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 medeniyete ev sahipliği yapan İznik'in yeni yatırımlarla turizmin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın marka ilçelerinden İznik'in kısa zaman içinde UNESCO dünya mirası listesine gireceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelip, hem bugüne kadar ilçeye kazandırdıkları hizmetleri, hem de seçim sonrası hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Önce Göllüce Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, daha sonra beraberindeki Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve cumhur ittifakı üyeleriyle birlikte İznik Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Marmarabirlik Düğün Salonu'ndaki toplantı öncesinde yüzlerce vatandaş Başkan Aktaş'ı coşku içinde karşıladı.

Bursa'nın 17 ilçesinin de kendine has özellikleri olduğunu ifâde eden Başkan Aktaş, 4 medeniyete ev sahipliği yapmış İznik'in marka değerini yükseltmek adına bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin, bundan sonra katlanarak devam edeceğini söyledi. İznik'i daha kolay ulaşılabilir hâle getireceklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Otopark ihtiyaçlarını gidereceğiz. Mevcut 6 kilometre bisiklet yolu var, buna 18.9 kilometre daha ilave yapacağız. 7 merkez ve 39 kırsal mahallemiz var. Merkezde alt yapıyı bitirdik. Kırsalda kalan 5-6 mahallemizde de çalışmaları kısa zamanda tamamlayacağız. İznik'in bütün yolları pırıl pırıl olacak. İznik'in olmazsa olmazı turizm. Marka değeriniz varsa ve belirli yerlerde varsanız o zaman markanızla söz sahibi olabilirsiniz. Şu an UNESCO aday listesinde olan İznik'in kısa sürede asil listeye girmesini sağlayacağız. Dünyada yavaş şehirler diye bir trendvar. İznik'i de bu konsepte dahil edip, daha câzip hale getireceğiz” dedi.

AK Parti'nin bugüne kadar hem İznik'te, hem Bursa'da hem de Türkiye genelinde çok güzel işler yaptığını ifade eden Aktaş, cumhur ittifakı çatısı altında gidilen seçimin sadece bir mahallî seçim değil, ülkenin beka meselesi olduğunun altını çizdi. Cumhur ittifakının bir gönül ittifakı olduğunu, teröre bulaşmamış partilerin ittifakı olduğunu hatırlatan Aktaş, “Tek dertleri AK Parti olmasın, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, kaos ortamı olsun anlayışında bir ittifak var karşımızda. CHP öncülüğünde, ipleri kimin elinde olduğu belli olmayan bir parti ile teröre bulaşmış bir parti birlik olmuş, ‘bu sadece bir yerel seçim' diyor. 30 bin vatan evladını şehit eden, eşleri dul bırakan, binlerce anne babayı gözü yaşlı bırakan, binlerce çocuğu yetim bırakan bir terör örgütüne fırsat vermeyeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta ibreti âlem için bunu İznik'te, Bursa'da ve Türkiye'de en güzel şekilde göstereceğiz” diye konuştu.