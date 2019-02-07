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Aktaş: “Kadınlarımız Bursa'nın gücüne güç katıyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kadınlarımız Bursa’nın gücüne güç katıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kadınlarımız Bursa'nın gücüne güç katıyor” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumalıkızık Narlı Bahçe'de gerçekleştirilen programda, Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) ile Cumalıkızık Kadın Dayanışma Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Aktaş'a eşi Sevinç Aktaş'ın eşlik ettiği toplantıya, AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve eşi Esin Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez de katıldı.


Başkan Aktaş, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Aktaş, kadınların, her alanda artık daha güçlü olduğunun vurgulandığı toplantıda, “Bursa'da, kadınların iş hayatına katılması içn çok emek ve destek veren iki güzîde derneğimize Cumalıkızık'ta misafir olduk. BEKAYDER Bursa Esnaf Kadınlar Dayanışma Derneği ve Cumalıkızık Kadın Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu kahvaltıda, yaptıkları çalışmalarla ve aksaklıklarla alakalı genel bir istişârede bulunduk” dedi.


Toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu belirten Başkan Aktaş, “Kadınlar, son yıllarda iş hayatına çok daha yoğun bir şekilde katılıyor. Cumalıkızık'ta da çok güzel örnekler var. Bu vesileyle hem Bursa'da yaşayanları hem de şehrin ziyaretçilerini, Osmanlı'nın buram buram koktuğu Cumalıkızık'ı görmeye ve buranın organik lezzetlerinden tatmaya davet ediyorum” diye konuştu.


Cumalıkızık'ın değerine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Kadınların sosyal hayata ve iş hayatına daha yoğun bir şekilde katılması, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin daha da gelişmesi anlamına geliyor. Yeni dönemde de kadınlara yönelik farklı projelerimiz olacak. Hayatın olmazsa olmazı, hepimizin annesi, yâri, eşi, kardeşi olan kadınların, daha da gelişmeleri adına her zaman desteğimizi vereceğiz” dedi.

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