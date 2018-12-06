Aktaş: "Marmarabirlik'e hepimiz sahip çıkmalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Bölgesi zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabirlik'i ziyaret etti. Aktaş, üreticilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu ve bu kuruma herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar ve birlik yetkilileri, konuk ettikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, 2018/2019 ürün alım kampanyası hakkında bilgi verdi. Marmarabirlik'in tarımsal üretim anlamında bölgenin en önemli kuruluşu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Üreticinin Marmarabirlik'e daha fazla ürün teslim etmek istemeleri, Marmarabirlik'in açıklamış olduğu alım fiyatlarından memnun olduklarının bir göstergesidir. Bu kuruma hepimiz sahip çıkmalıyız" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa İSE, "2018/2019 ürün alım kampanyası 12 Ekim'de 52 bin ton ürün alım hedefiyle başlamıştı. Ortaklarımızdan bugüne kadar 44 bin ton ve 318 milyon TL bedelle ürün alımı gerçekleştirildi. Kampanya sonunda 350 milyon TL bedele ulaşılacağını tahmin etmekteyiz. Bugüne kadar 155 milyon TL ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam etmektedir, fiziki koşullar sebebiyle sıkıntı yaşanması durumunda tedbir almak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

Ortaklara kalan yüzde 40 ürün bedelini bugüne kadar olduğu gibi yine 1 lira dahi kredi kullanmadan ödemeyi planladıklarını belirten Asa, "Geçtiğimiz yıl ortaklarımız kooperatiflerine genelde orta ve ince taneli ürün teslim etmişlerdi. Eğer iri tane ürün alımlarımız istediğimiz miktarda gerçekleşmiş olsaydı, daha çok satış yapılmış olacaktı. Hem Marmarabirlik, hem de ortaklarımız kazançlı çıkacaktı" dedi.