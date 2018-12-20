Aktaş: “Mazeret yok, artık koşacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ara dönemde Büyükşehir'de göreve geldiğini ve yeni dönem için tekrar aday gösterildiğini hatırlatarak, “Bundan sonra hiçbir mazeretimiz yok. Hızlı koşacağız. Gelir ortaklığı, yap işlet devret, yabancı ortaklığı gibi her yolu deneyeceğiz. Dünya ile entegre olmak istiyorsak ufkumuzu geniş tutmalıyız” dedi.

Ulaşım başta olmak üzere şehrin meselelerine çözüm üretirken, diğer taraftan da sık sık sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (BEKSİAD) ziyaret etti. Derneğin Vişne Caddesi'ndeki merkezinde dernek yönetimi ve sektörün önde gelen firma temsilcileriyle görüşen Başkan Aktaş, hem işadamlarının dertlerini dinledi, hem de hedeflerini anlattı.

Bursa'nın nüfus ve şehirleşme olarak çok hızlı büyüdüğünü, mahallî idârelerin bu hızlı büyümenin biraz gerisinde kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, seçimlere 17 ay gibi bir zaman kala ara dönemde Büyükşehir'e geldiğini, zorlu bir mâlî tabloya rağmen özellikle ulaşımda yaptıkları küçük dokunuşlarla trafikte önemli rahatlama sağladıklarını söyledi. Yeni dönem için kendisinin yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Benim için ‘ara dönemde geldi. Zaten belediyenin borcu çok. Ancak bu kadar yapılabilirdi' diye düşünülebilir. Ancak artık hiçbir mazeretimiz yok. Bursa için büyük ölçekli düşünüp, hızlı koşacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız ön hazırlıktı. Ulaşım konusunda alanında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alıyoruz. Hızlı koşacağız ve bugüne kadar yapılmamış projeleri hayata geçireceğiz. Şehrin anayasası olan 1/100 bin ölçekli plan ve ulaşım master planını çok önemsiyoruz. Bu kenti büyütmemiz lâzım. Alçak katlı binalar yerine yüksek katlı yapılar yaparak, bu sağlıksız gelişmesini durdurmamız mümkün değil. Eğer şehri büyütmezsek bu fâciayı önleyemeyiz” diye konuştu.

“Gemiyi limana yanaştıracağız”

Bursa'nın geleceğe emin adımlarla taşınması için yeni dönemde gelir ortaklığı, yap işlet devret, yabancı ortaklığı gibi her yolu deneyeceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Dünya ile entegre olmak istiyorsak, projeksiyonumuzu çok geniş tutmalıyız. Gemiyi herkes kullanır. Farklı sularda dolaşarak, gemiyi gezdirirsiniz. Önemli olan gemiyi limana tekrar geri yanaştırabilmek. Biz sokakları altından da döşesek, insanların ekonomik refahı iyi olmayınca bir anlamı yok. Bunun için iş üreten, istihdam sağlayan işadamlarımızı çok önemsiyoruz. Sektörün büyümesi noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İşin başında adımız geçsin gibi bir kompleksimiz yok. Yeter ki Bursa koşsun, bizim iz bırakmadan başka bir derdimiz yok” dedi.

Başkan Aktaş, BEKSİAD tarafından temin edilen kıyafetlerin Somali'deki 6 yetimhâneye dağıtıldığını da hatırlatarak, katkı veren işadamlarına teşekkür etti.