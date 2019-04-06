Aktaş metroda vatandaşları dinledi

Başkan Aktaş, özellikle sinyalizasyon optimizasyonu çalışması tamamlandığında 3.75 dakika olan bekleme süresinin 2 dakikaya ineceğini hatırlatarak, toplu ulaşımda kalite ve konforun daha da artacağını vurguladı.

Yoğun seçim maratonunu başarılı bir sonuçla tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce günün belirli saatlerinde metroya binerek, vatandaşların toplu ulaşımda yaşadığı sıkıntıları doğrudan ilk ağızdan öğrenen Başkan Aktaş'ın seçim sonrası ilk duraklarından biri de yine metro istasyonu oldu. Metroya binmek için Osmangazi İstasyonuna gelen Başkan Aktaş, burada bölge esnafı ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşların tebriklerini de kabul etti. Daha sonra istasyona inen Başkan Aktaş, metroya binip, Acemler Bursaspor İstasyonu'na kadar devam eden yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

“Bursa'nın keyfini yaşayacağız”

Bütün çalışmalarında empati kurduklarını ve bir hizmeti yapmadan önce kendilerini mutlaka vatandaşın yerine koyduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken de vatandaşların sağlıklı ve konforlu ulaşımını ön planda tuttuklarını söyledi. Raylı ulaşımda sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Aktaş “İşlerimizi yaparken vatandaşlarımızla empati yapıyoruz. Ulaşım ile alakalı sorunlarımız var. Şu anda sinyalizasyon optimizasyonu yapıyoruz. İnşallah Haziran 2020'de sona erecek ve çok daha fazla yolcu taşıma kapasitesi imkânına sahip olacağız. Dolayısıyla iki vagon dizisi arasındaki 3.75 dakikalık süre 2 dakikaya düşmüş olacak. Bugün vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların tebriklerini ve teşekkürlerini aldık. Biz de destekleri için onlara teşekkür ettik. Beraberinde ulaşımla alakalı sıkıntılarını, onların bizlere söylemek istediklerini dinledik. İnşallah ulaşımla alakalı yapacağımız yatırımlarla Bursa'yı daha ulaşılabilir hale getireceğiz. İşte o zaman Bursa'nın gerçek mânâda keyfini ve hazzını yaşayacağız” diye konuştu.