Aktaş taksicileri dinledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Mahallesi'nde hizmet veren Millet Siteler Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti. Başkan Aktaş, Bursa'yı daha iyi bir geleceğe taşımak için her vatandaşın fikrini önemsediklerini söyledi.

Bşkan Alinur Aktaş, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Fırsat buldukça her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Millet Siteler Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Şehre yönelik sıkıntılara hâkim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikâyet ve dileklerini dinleyen Alinur Aktaş, Bursa için her fikrin önemli olduğunu söyledi.

Bursa'nın her geçen gün artan nüfusla beraber oldukça büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, yapılan ve devam eden çalışmalarla Bursa'nın daha da rahatlamasını öngördüklerini söyledi. Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikli hale getirdiklerini dile getiren Aktaş, “Bursa 3 milyon nüfuslu, gerçekten çok bereketli bir şehir. Bursa yaşanılacak bir şehir. Hızlı büyüme ile beraber içinde bazı problemleri de barındırıyor. Akıllı dokunuşlarla bazı problemleri asgarîye indirdik. İnşallah yaptığımız, yapacağımız çalışmalarla bundan sonraki süreçte Bursa'nın daha da rahatlamasını öngörüyoruz. Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikle hâle getirdik. Bursa markası ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bunun misli misli fazlasıyla turist sayısını biz Bursa'da ağırlayabiliriz. Bursa'yı tüm dünyaya tanıtacak bir zemin oluşturabiliriz. Şehirdeki bütün bu manadaki değerleri tek tek gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu da işte bu tip ziyaretlerle, bu şekildeki istişârelerde elde etme imkânına sahip oluyoruz” diye konuştu.