Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç var”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 21 Organize Sanayi Bölgesi ile 15 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Bursa'da, tarımla ilgili de çok harika işler yapılabileceğini belirterek, tarımda herkese azar azar destek vermektense özellikle marka ürünlere odaklanmak gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen ‘Bursa Siyah İnciri Değerlendirme Çalıştayı', İhracatçılar Birliği salonunda yapıldı. Bursa'nın dünya çapında marka ürünlerinden siyah incir üretiminin artırılması ve kalitenin yükselmesi için düzenlenen çalıştaya Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcıklı, Bursa İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül ve UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar ile akademisyenler ve siyah incir üreticileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı gerekse de Tarım A.Ş ile kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Bursa'nın çok verimli ve bereketli bir şehir olmasına rağmen bazı konuların ıskalandığını iade eden Aktaş, siyah incirin de bu konulardan biri olduğunu ifade etti. Odaklanma sayesinde alınacak mesafeyi İnegöl'deki mobilya sektörü örneğiyle veren Aktaş, “2004'te 20 milyon dolar olan mobilya ihracatı, 2017'de 20 kat artarak 400 milyon dolara çıktı. Türkiye'de ihracat 5,5 kat artarken, mobilyada 20 kat artış oldu. Peki üretim 20 kat mı büyüdü, hayır. Sadece katma değeri yüksek, yeni model ve tasarımlara yöneldik. 6600 metrekare olan fuar alanını 24 bin metrekareye çıkardık. Firmalarımızı yurtdışı fuarlara götürdük ve bugün bu noktaya gelindi. Ben inanıyorum ki 21 Organize Sanayi Bölgesi, 15 milyar dolar ihracatı olan Bursa'da tarımda da harika işler yaparız. Hem de tabiri caizse işin hamallığını yapmadan, katma değeri yüksek ürünlerle” dedi.

Siyah incir, deveci armudu, ahududu, zeytin gibi 4-5 konuya odaklanılması halinde çok iyi neticeler alınabileceğini ifade eden Aktaş, “Biz belediye olarak tanıtım, lansman ve fuarlar konusunda destek verebiliriz. Örneğin Turizm Tanıtma Birliği'nin yeni vizyonu ile yurtdışı fuarlarda Bursa'mızı tanıtıyoruz. İlk olarak özel tasarım standımızla EMİTT fuarına katıldık. Standımız adeta arı kovanı gibiydi. Ciddi Fuarına yine özel standımızla katıldık. Mart'ta Berlin'deyiz, Nisan'da Dubai'de olacağız. Turizm, tarım da dahil bütün sektörleri tetikleyebilecek bir alan. Türkiye zaten fırsatlar ülkesi. Biz ise Bursa olarak çok daha büyük fırsatlara sahibiz” diye konuştu.

UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar da, Türkiye'nin 2018 yılı siyah incir ihracatının 38.8 milyon dolar olduğunu, bunun 15 milyon dolarlık kısmının birlik olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.

İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül de, Bursa'da 22 bin 500 dekar alanda 26 bin ton siyah incir üretimi yapıldığını hatırlatarak, özellikle yanlış ilaç kullanımlarını önlemek için mobil ekip oluşturacaklarını ve her bölge için ilaçlama zamanları belirleyeceklerini kaydetti.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcıklı ise Bursa'nın her ne kadar sanayi kenti olsa da tarımsal potansiyeli yüksek bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise katma değeri yüksek üretim ve çiftçilerin bilinçlenmesi adına bu tür çalıştayların çok önemli olduğunu söyledi.