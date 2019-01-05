Aktaş: “Yaşanılası bir Bursa hayâl ediyoruz”

Aktaş, merkezde ve kırsalda yaşamaktan zevk alınan bir Bursa hayâl ettiklerini söyledi.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya BUSKİ çalışanları katıldı. Genel Müdür Güngör Gülenç'in de yer aldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek hedefleri ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa için çok güzel hayâller kurduklarını ifade ederek, çalışanlardan yaptıkları görevlerde ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalarını istedi. Çok çalışmaya ve işi en iyi şekilde yapmaya mecbur olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa, sürekli büyüyen bir şehir. O yüzden büyük düşünmek zorundayız. Elimde sihirli değnek yok, bu iş sizlerle olacak. Tecrübenin âlâsı bende var. Önce Allah'a, sonra cumhurbaşkanımıza, ardından da size güveniyorum. Şehir merkezinden köylerine, yaşanılacak bir Bursa'yı hep birlikte oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Âidiyet duygusunu artırmalıyız”

Başkan Alinur Aktaş, her Büyükşehir çalışanının kurumunu sevme ve âidiyet duygusu oluşturma mecburiyeti bulunduğunu ifade etti. Şu anda dünyadaki karışıklığa rağmen her şeyin çok iyi bir şekilde gittiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bir şekilde nasip olmuş. Herkesin çalışmak istediği bir kurumdasınız. Burada görev yapmak, bir şereftir. O yüzden kuruma olan aidiyet duygusunu artırmalıyız. Çevremizi çalıştığımız kurum hakkında bilgilendirmeliyiz. Sizlerden sadece çok gayret sarf etmenizi ve gördüğünüz eksiklik ve aksaklıkları ilgili birim amirlerinize aktarmanızı istiyorum. Gerekiyorsa bana gelin. Sadece fayda üretmeye çalıştığımızda, bunun ciddi yansımaları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fitne ile ortalığı karıştırmak istiyorlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda personel tenkisatı ile ilgili yapılan dedikodulara da işaret etti. Bu tür söylentilerin yalan olduğunu, seçim öncesi ya da sonrası böyle bir tasarruflarının olmayacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu iftiraları atanlar, Büyükşehir Belediyesi'yle ilişikleri kesilen bin küsur kişiyi örnek gösteriyorlar. Fitne-fesat ile ortalığı karıştırmak istiyorlar. O arkadaşlarımızı ben işinden etmedim. Kanun Hakkında Kararname (KHK) sebebiyle emekliliği gelenler işi bırakmak zorunda kaldı. Dolayısıyla burada bizim bir dahlimiz yok” açıklamasında bulundu.

İnancı gereği sebepsiz yere hiç kimseyi işinden edemeyeceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Benim kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir derdim yok. Allah için söylüyorum. İşini yapan bir kişiyi bile bu kurumda kimse işinden edemez. Bu tür söylentiler yalan” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından ‘personele söz hakkı vererek' onların isteklerini dinledi, sorularını cevapladı.