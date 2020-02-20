Aktaş: “Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni Çelikpalas Oteli'nin 31 yıldır âtıl durumda bırakılan ve çevre sağlığı açısından tehdit arz eden binasının yıkılması gerektiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Aktaş yönetiminde yapıldı. Toplantının ‘önergeler' kısmında, 1988 yılında inşâ edilen ve yıllardır âtıl durumda bırakılan yeni Çelikpalas Oteli'nin imar değişikliği de gündeme geldi. Meclis toplantısında;AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da söz alarak, Bursa'da âfetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘âtıl vaziyette duran' yeni Çelikpalas Oteli binasının yıkılması yönünde görüş bildirdiğini yineledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın otelin yarım kalan inşaatı ve arsası için 10 katlı ve 2.35 emsâlle yapılaşma izni verdiğini, kararın 12 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi by-pass edilerek alınan kararın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle iptal edileceğini ifade etti. Meclis toplantısında konuya dâir düşüncelerini dile getiren Başkan Aktaş, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini belirterek, “Verilen emsâl ve yapılaşma izni, ciddi sıkıntılar teşkil ediyor. 1988 yılında inşâ edilen bina, çevre sağlığı açısından da büyük tehditler taşıyor. Garâbet yapının ortadan kaldırılmasıyla ilgili sürecin başlamasını bekliyoruz” dedi.

Mecliste sunum yapan AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ise son zamanlarda yaşanan depremlere dikkat çekerek, Bursa olarak her yıl toplanma alanlarını güncellediklerini anlattı. Sunumda,AFAD tarafından hazırlanan müdahale planına değinen Mumcu, muhtemel âfeti yönetmek üzere 26 adet hizmet grubu oluşturduklarını vurguladı.